MORH će krajem prosinca slati prve pozive za zdravstvene preglede vojnih ročnika

Ministarstvo obrane (MORH) u javno je savjetovanje uputilo prijedloge triju pravilnika nužnih za početak provođenja dvomjesečnog temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO), nakon čijeg će usvajanja početi slanje prvih poziva za zdravstvene preglede novaka i ročnika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Plakat za temeljno vojno osposobljavanje | Video: 24sata/Igor Šoban/Pixsell

Uz Prijedlog pravilnika o mjerilima i postupcima za ocjenu zdravstvene sposobnosti novaka i ročnika, u javno savjetovanje koje traje mjesec dana upućeni su i Prijedlog pravilnika o temeljnom vojnom osposobljavanju te Prijedlog pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze.

Slanje prvih poziva za zdravstvene preglede u MORH-u očekuju krajem prosinca, odnosno najkasnije početkom siječnja iduće godine, a nakon toga i prve ročnike u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine, od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane.

Na TVO će biti pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007., iznimno i stariji, a moguće se i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti TVO-u.

Zdravstveni pregledi u privatnim i u državnim ustanovama

Zdravstvene preglede i psihologijska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata provodit će medicina rada Vojnog zdravstvenog središta (VZS) te državne zdravstvene ustanove i privatne prakse medicine rada i sporta koje odlukom odredi ministar zdravstva. Na preglede će ih slati nadležni područni odjeli za poslove obrane.

Zdravstvene preglede provodili bi specijalisti medicine rada te sportske medicine kao i specijalisti pojedinih grana medicine, a psihologijska ispitivanja ovlašteni psiholozi. Ocjene zdravstvene sposobnosti su „sposoban“ i „nesposoban“, a kandidatu kojemu na temelju provedenoga zdravstvenog pregleda nije moguće donijeti ocjenu evidentira se status „neocijenjen“.

Takvog kandidata uputilo bi se na ponovno utvrđivanju zdravstvene sposobnosti nakon proteka roka koji odredi specijalist, a ne smije biti kraći od dva mjeseca i duži od jedne godine. Pritom je kod ponovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti moguće donijeti samo ocjenu „sposoban” ili „nesposoban”.

Evidenciju o obavljenim zdravstvenim pregledima i psihologijskim ispitivanjima vodit će područni odjeli za poslove obrane te unositi podatke o zdravstvenoj sposobnosti kandidata u informacijski sustav vojne evidencije (IS-VE) i upisivati ih u vojnu iskaznicu.

Odaziv na zdravstveni pregled i psihologijsko ispitivanje je obvezan, a kandidat koji je zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga u tome spriječen dužan je u roku od tri dana od primitka poziva o tome obavijestiti područni odjel za poslove obrane koji mu je uputio poziv.

Prema prijedlogu Pravilnika o temeljnom vojnom osposobljavanju život i rad ročnika na TVO provodi se u skladu s propisima o službi u Oružanim snagama te su dužni brinuti se o vanjskom izgledu te kosu, bradu i brkove održavati urednima.

Ročnici će moći imati dugu kosu

Pritom ročnici, neovisno o spolu, zbog dva mjeseca TVO-a neće morati šišati kosu budući da, stoji u pravilniku, duga kosa mora biti uredno svijena i povezana tako da ne prelazi gornji dio ovratnika košulje, a oblik frizure ne smije smetati pravilnom nošenju kape ili zaštitne maske.

Ročnici na TVO dobivat će i plaću, naknadu troškova javnog prijevoza, osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu, smještaj i prehranu, vojnu odoru i sportsku opremu.

Za iznimne rezultate u obuci moći će dobiti jedan nagradni vikend kao i značku najboljeg ročnika naraštaja, a u slobodno vrijeme imat će pravo na izlazak iz vojne lokacije u skladu s rasporedom utvrđenim programom obuke.

Prijedlogom pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze uređuje se način vođenja evidencije vojnih obveznika, njihovo pozivanje na izvršavanje vojne obveze, obveza služenja u pričuvnom sastavu, naknade, obrazac vojne iskaznice te pitanja pokretanja prekršajnog postupka.

Takve bi postupke nadležni područni odjeli za poslove obrane pokretali protiv vojnog obveznika koji se bez opravdanog razloga ne bi odazvali na upućene pozive naznačenom tijelu u mjestu i vremenu navedenom u pojedinačnom odnosno općem pozivu.