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SLUŽIO MIROVNOJ MISIJI

Vojnik UN-a poginuo nakon napada u južnom Libanonu

Piše HINA,
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Vojnik UN-a poginuo nakon napada u južnom Libanonu
Foto: Stringer

Vojnik koji je služio u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda (UN) u Libanonu poginuo je nakon minobacačkog napada u južnom Libanonu, priopćio je UN u četvrtak

Vojnik iz Privremenih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) preminuo je od posljedica ozljeda u ranim jutarnjim satima, nakon što je prethodno zrakoplovom prevezen u bolnicu u libanonskoj prijestolnici Bejrutu. Napad se dogodio u kasnim večernjim satima u srijedu, u blizini grada Marjayouna u južnom Libanonu, priopćio je UNIFIL. Ozlijeđena su i dvojica drugih pripadnika mirovnih snaga UN-a.

UNIFIL u početku nije naveo s koje je strane napad došao, dodavši da je pokrenuo istragu kako bi se utvrdilo što se dogodilo. Promatračka misija navela je da je u posljednje vrijeme u južnom Libanonu zabilježen „sve veći broj" putanja projektila i mjesta udara. UNIFIL je pozvao na prekid nasilja.

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Vojnici UNIFIL-a već su nekoliko puta poginuli i bili ranjeni u sukobu između Izraela i militantne organizacije Hezbolah u Libanonu koju podržava Iran.

Izrael i Libanon tijekom noći ponovno su pokušali provesti prekid vatre koji je dosad bio jedva djelotvoran. Hezbolah se zasad nije oglasio.

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