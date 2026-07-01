Obavijesti

News

Komentari 0
PORUKA IZ DUBLINA

Volodimir Zelenski u Irskoj: Europa mora učiniti više, neke tvrtke i dalje rade za Rusiju...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Volodimir Zelenski u Irskoj: Europa mora učiniti više, neke tvrtke i dalje rade za Rusiju...
Foto: Valentyn Ogirenko
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Volodimir Zelenski zahvalio je Irskoj na podršci u obraćanju na svečanom otvaranju irskog predsjedanja Europskom unijom u Dublinskom dvorcu u srijedu poslijepodne

Ukrajinski predsjednik komentirao je da je Irska stajala uz njegovu zemlju i njezin narod od "samog početka" ruske invazije. Zahvalio je Irskoj na pomoći tijekom rata i čestitao zemlji na predsjedanju Vijećem EU-a.

Irska će Vijećem predsjedati šest mjeseci, a za to vrijeme zemlja će biti domaćin stotinama sastanaka EU-a, kao i posjeta čelnika iz cijele Unije, počevši od sljedećeg tjedna.

Irska vlada rekla je da će njezina tri prioriteta biti konkurentnost, vrijednosti i sigurnost.

Tijekom govora, Zelenski se osvrnuo na "tvrtke u europskim zemljama čija je jedina svrha raditi za Rusiju".

ZAHLADILI ODNOSE Zelenski preskače bitan skup o obnovi Ukrajine: U pozadini je velik 'sukob' s Varšavom...
Zelenski preskače bitan skup o obnovi Ukrajine: U pozadini je velik 'sukob' s Varšavom...

Rekao je: "Nažalost, u Europi postoje tvrtke u vlasništvu ili pod efektivnom kontrolom Rusije i njezinih sankcioniranih oligarha."

"Nastavljaju opskrbljivati agresora ključnim materijalima, čak i sada."

Također se izravno obratio predsjedniku Europskog vijeća Antoniu Costi s molbom za ubrzanje procesa pristupanja Ukrajine Europskoj Uniji.

RAT U UKRAJINI VIDEO Ukrajina steže obruč oko Krima, Rusi uvode izvanredno stanje: 'Kreće pravi pakao!'
VIDEO Ukrajina steže obruč oko Krima, Rusi uvode izvanredno stanje: 'Kreće pravi pakao!'

Pregovori su strukturirani u klastere i poglavlja, a tijekom govora Zelenski se našalio: "Možemo otvoriti još pet klastera, Antonio. Što misliš?"

Costa se mogao čuti kako odgovara "možda" iz publike.

Ranije u srijedu, Zelenski je sletio na aerodrom Casement u Baldonnelu, gdje ga je dočekao Tanaiste, odnosno zamjenik premijera i ministar financija Simon Harris.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!

U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika ostalo pogođeno poremećajima u zračnom prometu
UŽIVO Anušić: 'Kundid još nije potpisao odluku. S Milanovićem nemam o čemu razgovarati'
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Anušić: 'Kundid još nije potpisao odluku. S Milanovićem nemam o čemu razgovarati'

Ovaj najatraktivniji dio vježbe pratit će i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid
Nova svjedočenja na suđenju Banožiću: 'Vozača kamiona nije bilo tamo, mi smo prvi došli!'
ISKAZI BRAČNOG PARA

Nova svjedočenja na suđenju Banožiću: 'Vozača kamiona nije bilo tamo, mi smo prvi došli!'

Svjedoci Biljana i Mario Skokić detaljno su sudu ispričali sve što su vidjeli nakon prometne nesreće. Iz njihova se iskaza vidi nekoliko vrlo velikih propusta policije prilikom postupanja po dojavi o prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026