Volodimir Zelenski u Irskoj: Europa mora učiniti više, neke tvrtke i dalje rade za Rusiju...

Ukrajinski predsjednik komentirao je da je Irska stajala uz njegovu zemlju i njezin narod od "samog početka" ruske invazije. Zahvalio je Irskoj na pomoći tijekom rata i čestitao zemlji na predsjedanju Vijećem EU-a.

Irska će Vijećem predsjedati šest mjeseci, a za to vrijeme zemlja će biti domaćin stotinama sastanaka EU-a, kao i posjeta čelnika iz cijele Unije, počevši od sljedećeg tjedna.

Irska vlada rekla je da će njezina tri prioriteta biti konkurentnost, vrijednosti i sigurnost.

Tijekom govora, Zelenski se osvrnuo na "tvrtke u europskim zemljama čija je jedina svrha raditi za Rusiju".

Rekao je: "Nažalost, u Europi postoje tvrtke u vlasništvu ili pod efektivnom kontrolom Rusije i njezinih sankcioniranih oligarha."

"Nastavljaju opskrbljivati agresora ključnim materijalima, čak i sada."

Također se izravno obratio predsjedniku Europskog vijeća Antoniu Costi s molbom za ubrzanje procesa pristupanja Ukrajine Europskoj Uniji.

Pregovori su strukturirani u klastere i poglavlja, a tijekom govora Zelenski se našalio: "Možemo otvoriti još pet klastera, Antonio. Što misliš?"

Costa se mogao čuti kako odgovara "možda" iz publike.

Ranije u srijedu, Zelenski je sletio na aerodrom Casement u Baldonnelu, gdje ga je dočekao Tanaiste, odnosno zamjenik premijera i ministar financija Simon Harris.