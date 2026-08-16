Volonteri tragaju za životinjama koje su preživjele požar

Volonteri u nedjelju na požarištu na području Omiša tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama te pružaju pomoć ljudima i životinjama, a potraga i zbrinjavanje nastavit će se i idućih dana zbog velikog broja stradalih životinja i štete koju je požar prouzročio.

Volonteri obilaze dojavljeno područje, a zbog teških uvjeta i velikog broja uginulih životinja zasad ne uključuju veći broj ljudi. Pronađene životinje pokušavaju uhvatiti i odvesti na veterinarski pregled, stacionar i očitanje mikročipa.

Posljedice požara kod Omiša | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Za životinje se prikupljaju hrana, voda, zdjele, dekice, poslastice za privlačenje preplašenih životinja i transporteri. Dio hrane i vode ostavljat će se na sigurnim lokacijama na požarištu za domaće i divlje životinje.

Volonterka Olga Burić, koja sudjeluje u pomoći ljudima i životinjama na terenu, kaže da je stanje teško opisati.

„Pomagali smo ljudima i životinjama i još pomažemo. Nažalost, dosta toga je izgorjelo, kako objekti tako i životinje. Hodati se ne može po zapaljenom jer doslovno gore cipele“, rekla je.

U Boraku su, kaže, pomogli čovjeku koji je iz gorućeg boksa uspio spasiti pet pasa, dok je jedna žena spasila 30 mačaka kojima volonteri sada ponovno nose hranu. Ljudi su ostali bez struje i vode, a u nekim nagorenim kućama gotovo je nemoguće disati.

„Imamo barem pet-šest situacija u kojima čovjek jednostavno nema što drugo nego sjesti i zaplakati kada vidi stanje koje smo zatekli“, rekla je Olga.

„Tlo još uvijek gori. Doslovno, nakon dvadesetak sekundi stajanja na određenom mjestu, stopala su me kroz tenisice počela peći“, dodala je.

Iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da se prije odlaska obavezno kontaktiraju vatrogasci i provjeri gdje je kretanje sigurno.

„Poštujemo inicijativu i želju ljudi da pomognu, ali pritom treba paziti da se ne ugrožavaju vlastiti životi“, poručuju iz HGSS-a.

Upozoravaju da su nagorjela stabla nestabilna i mogu pasti, dok postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom opožarenom terenu opasnost je dodatno veća, a temperatura tla na pojedinim mjestima može biti vrlo visoka.

U koordinaciji pomoći sudjeluje i Welo Team, skupina ljudi koja je pokrenula web stranicu „Kad zatreba“, namijenjenu povezivanju ljudi kojima je pomoć potrebna s onima koji je mogu pružiti.

Predstavnik tima Antonio Petrina kaže da su stranicu u vrlo kratkom roku prilagodili pomoći nakon požara, a na njoj postoji i dio namijenjen pomoći životinjama.

„Nadamo se da će pomoći da se malo bolje organizira tko što treba, tko što nudi i gdje pomoć treba ići“, rekao je Petrina.

Pozvao je građane na oprez pri uplaćivanju novca na temelju objava ili poruka te da prije toga provjere kome pomoć ide i je li zahtjev vjerodostojan.