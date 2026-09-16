Von der Leyen o sprovodu Ratka Mladića: 'Bila sam užasnuta slikama s pogreba u Beogradu'

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen snažno je u srijedu osudila pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pokopan uz državne počasti, ističući da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Europskoj uniji.

“Veličanje ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje”, rekla je predsjednica Komisije u govoru o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasbourgu.

“Bila sam užasnuta slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošli tjedan. Počinio je najstrašnije zločine protiv čovječnosti”, kazala je šefica izvršnog tijela EU-a ističući da se o europskim vrijednostima ne može pregovarati.

Von der Leyen je rekla da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja zapadnog Balkana u Europskoj uniji te najavila da će Komisija uskoro predložiti “planove za kandidate koji su postigli najveći napredak”.

Također je rekla da će se proces pristupanja i dalje temeljiti na zaslugama.