Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je zgražanje zbog pogreba Ratka Mladića, naglašavajući da veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo u Europskoj uniji.
Von der Leyen o sprovodu Ratka Mladića: 'Bila sam užasnuta slikama s pogreba u Beogradu'
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen snažno je u srijedu osudila pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je pokopan uz državne počasti, ističući da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Europskoj uniji.
“Veličanje ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji. Sve žrtve ratova u bivšoj Jugoslaviji zaslužuju da ih se pamti, a sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje”, rekla je predsjednica Komisije u govoru o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasbourgu.
“Bila sam užasnuta slikama s pogreba Ratka Mladića u Beogradu prošli tjedan. Počinio je najstrašnije zločine protiv čovječnosti”, kazala je šefica izvršnog tijela EU-a ističući da se o europskim vrijednostima ne može pregovarati.
Von der Leyen je rekla da je budućnost Ukrajine, Moldavije i zemalja zapadnog Balkana u Europskoj uniji te najavila da će Komisija uskoro predložiti “planove za kandidate koji su postigli najveći napredak”.
Također je rekla da će se proces pristupanja i dalje temeljiti na zaslugama.
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