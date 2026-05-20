Vozač autobusa umro nakon napada na londonskom mostu

Nakon smrti vozača autobusa Sergeija Krajeva (64), kojeg su napali na jednom od najprometnijih londonskih mostova, policija je slučaj okvalificirala kao ubojstvo i otvorila istragu. Napad se dogodio na mostu Battersea Bridge u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak, javlja Sky News. Prema informacijama Scotland Yarda, 64-godišnji Krajev napadnut je nešto iza ponoći nakon sukoba na pločniku, dok je njegov autobus bio parkiran na stajalištu. Na mjesto događaja stigla je londonska zračna hitna pomoć koja ga je hitno prevezla u bolnicu, no muškarac je preminuo dan kasnije.

Za nanošenje teških tjelesnih ozljeda optužen je 32-godišnji Gary Jones iz Twickenhama na jugozapadu Londona. Jučer je izveden pred Prekršajni sud u Wimbledonu, gdje mu je određen istražni zatvor. Novo ročište zakazano je za 15. lipnja pred sudom u Kingstonu. Motiv napada i okolnosti slučaja zasad nisu poznati.

O slučaju se oglasila i detektivka inspektorica Sarah Lee.

- Naše su misli sa Sergejevom obitelji, prijateljima i kolegama nakon ovog tragičnog događaja. Svjesni smo zabrinutosti koju će ovo izazvati u lokalnoj zajednici i među zaposlenicima u našem javnom prijevozu. Želimo uvjeriti sve pogođene da naši službenici u sklopu istrage usko surađuju s londonskim javnim prijevoznikom - poručila je Lee.

Od vozača se oprostila njegova obitelj emotivnom porukom u kojoj su ga opisali kao predanog čovjeka i uzornog radnika.

- Sretni smo što smo u svojim životima imali tako divnog supruga, oca i djeda. Bio je obziran, taktičan i savjestan čovjek koji je brinuo o ljudima oko sebe. Kao vozač autobusa bio je točan, pouzdan i uvijek spreman pomoći - poručila je obitelj.

Dodali su kako je Krajev posebno cijenio odnose s kolegama te da je poslu uvijek pristupao odgovorno i predano.

- Zahvaljujemo policajcima, medicinskom osoblju i hitnim službama uključenima u slučaj na njihovoj brizi, profesionalnosti i suosjećanju. Naše su misli i s drugim prometnim djelatnicima koji su u izravnom kontaktu s javnošću, a koje bi ova vijest mogla uznemiriti ili zabrinuti - naveli su.