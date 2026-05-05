Vozač pred sudom: U Leipzigu autom naletio na skupinu ljudi

Vozač osumnjičen za smrtonosni nalet vozilom u istočnonjemačkom gradu Leipzigu trebao bi se u utorak pojaviti pred sudom nakon što su dvije osobe poginule, a tri su teško ozlijeđene. Osumnjičenik, 33-godišnji njemački državljanin, predao se policiji bez otpora dok je još bio u vozilu nakon napada u središtu Leipziga u ponedjeljak navečer, koji su vlasti opisale kao namjerni napad. Žrtve su 63-godišnja žena i 77-godišnji muškarac. Oboje su njemački državljani, priopćila je policija. Gradonačelnik Leipziga Burkhard Jung rekao je da je ozlijeđeno više osoba, iako točan broj ozlijeđenih u utorak još nije poznat.

„Jučer je bilo vrlo teško. Mnogi su sami napustili mjesto događaja i otišli liječniku”, rekao je za agenciju Dpa Ricardo Schulz, glasnogovornik državnog odvjetništva u Leipzigu.

Područje je u utorak ujutro i dalje bilo okruženo policijom, dok prolaznici pale svijeće i cvijeće u znak počasti poginulima i ozlijeđenima.

Policija je u ponedjeljak navečer priopćila da, prema dosadašnjim saznanjima, istražitelji ne vjeruju da je počinitelj imao politički ili vjerski motiv.