Vozač preusmjerio tramvaj i zbunio putnike: Oglasio se ZET

Piše Marta Divjak, Iva Tomas,
Foto: Grad Zagreb

Vozač je iznenada preusmjerio tramvaj do Spremišta Dubrava, a putnici su bili zbunjeni. O svemu se oglasio ZET i uputio ispriku putnicima...

Putnici koji su se u petak oko podneva zatekli u tramvaju broj 14 doživjeli su prilično bizarno iskustvo kada je tramvaj, umjesto prema planiranom odredištu na Savskom mostu, iznenada promijenilo rutu usred vožnje. Kako piše Večernji, žena je u tramvaj ušla na Trgu bana Jelačića, vozili su se do Frankopanske ulice gdje je prestao prometovati po svojoj uobičajenoj relaciji.

Vozač je putem razglasa dvaput ponovio obavijest da tramvaj više ne vozi prema jugu, već ide prema Vukovarskoj i Autobusnom kolodvoru te nastavlja put Dubrave. Kada su ga iznenađeni putnici upitali zašto se linija naprasno mijenja, vozač je odgovorio da je to unutrašnja stvar ZET-a. Objasnio je da on ide kući jer mu nije stigla zamjena, nakon čega je postavio natpis "Spremište Dubrava".

O svemu se oglasio sam ZET i putnicima uputio ispriku.

- Upućujemo ispriku putnicima zbog opisane situacije i povlačenja tramvaja u spremište. Do navedenog je došlo jer je vozač koji je trebao preuzeti smjenu i nastaviti vožnju s tramvajem na liniji 14 iznenadno završio na bolovanju te je tramvaj povučen u spremište do dolaska zamjenskog vozača. Još jednom izražavamo žaljenje zbog neugodnosti, a služba koja nadzire promet poduzela je odgovarajuće korake kako bi se tramvaj čim prije ponovno uključio u promet - rekli su nam iz ZET-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

