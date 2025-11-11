Vozač s dva promila divljao po Krku: Sud mu trajno uzeo auto

Subotnja večer na Krku završila je burno za jednog vozača iz Bosne i Hercegovine. Oko 22:20 sati policajci su zaustavili automobil riječkih tablica, a iza volana – muškarac s 2,12 promila alkohola u krvi.

Nije imao pojas, a vozio je i unatoč zabrani korištenja vozačke dozvole jer je ranije nakupio previše negativnih bodova. Policajci su brzo shvatili da se radi o starom poznaniku, recidivistu s podužim popisom prometnih prekršaja.

Kad su ga pokušali testirati na droge, odbijao je suradnju. Nije htio ni na liječnički pregled. Završio je u policijskoj postaji, a dan kasnije i pred sucem.

Sudac mu je izrekao uvjetnu kaznu od dvije godine – ali i trajno mu oduzeo automobil kojim je pijan vozio po Krku.