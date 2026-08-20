Vozač zaspao za volanom, dvoje djece teško ozlijeđeno u nesreći kod Dubrovnika! U bolnici su...

U srijedu, 19. kolovoza, u predjelu Ratac u Dubrovačkom primorju došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je teško ozlijeđeno dvoje maloljetne djece.

Do prometne nesreće je došlo na državnoj cesti D-8 oko devet ujutro, kada se 45-godišnji državljanin Kosova vozilom talijanskih registarskih oznaka kretao iz pravca Dubrovnika prema Splitu.

- Provedenim očevidom je utvrđeno da je vozač u jednom trenutku zbog umora zaspao i prešao na suprotnu kolničku traku gdje je udario vozilo njemačkih registarskih oznaka koje je bilo uredno parkirano na makadamskom proširenju i koje je od siline udara palo na padinu, dva metra ispod razine kolnika - navode iz policije.

U vozilu se osim vozača, nalazilo i troje malodobne djece, od kojih je dvoje zadobilo teške tjelesne ozljede te su nakon ukazane liječnike pomoći zadržana na daljem liječenju u dubrovačkoj bolnici.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim su rukovodili policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik.

- Protiv 45-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku zbog izazivanja prometne nesreće - pišu iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske te pozivaju vozače na oprez...