Vozila s 2,5 promila pa skrivila tešku prometnu u Susedgradu: Četvero je ozlijeđenih...

Četvero je ozlijeđenih u prometnoj nesreći u srijedu oko 15:20 sati u Susedgradu. Skrivila ju je žena (45) koja je vozila s 2,46 promila, a nije koristila pojas. Zbog neprilagođene vožnje, izgubila je kontrolu i sletjela s ceste i udarila u ogradu, piše zagrebačka policija.

Vozilo se nastavilo nekontrolirano kretati i ponovno je udarilo u zaštitnu ogradu. Nakon toga, odbačeno je nazad na cestu, u traku za vozila suprotnog smjera. Tada je naletio automobil vozača (65), koji je pokušao izbjeći sudar skrećući ulijevo, gdje je naletio na zaštitnu ogradu.

Vozač (65) teško je ozlijeđen, a liječničku pomoć pružili su mu u KB Sveti Duh. S njim je bilo i dvoje putnika (45 i 47) koji su lakše ozlijeđeni. Pijana vozačica također je lakše ozlijeđena.