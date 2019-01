Vozili su 40 km/h po autocesti: 'Ovaj tunel čekamo 30 godina!'

Nije samo auto cesta A1 u subotu ujutro bila zatvorena zbog bure na jednom dijelu, bila je ona od 11,30 zbog jedne druge "bure" zatvorena i od Ravče do Vrgorca. Tamo su nezadovoljni Vrgorčani, stanovnici Makarskog primorja te otočani podigli pravu "buru" prosvjedujući zbog obećanog i nikada izgrađeno tunela Ravča-Drvenik kojim bi ovaj dio Dalmatinske zagore BiH te priobalja bio povezan sa srednje dalmatinskim otocima.

- Općina Gradac bilježi depopulaciju pod 16%, vrgoraćki kraj od 31%. To nije slučajno to je iz razloga jer nemamo nikakvu infrastrukturu i mladi nam odlaze. Ovaj tunel je bio planiran još u doba Austrougarske. Važno je da se smeće u Lečevicu vozi dvadeset minuta prije, ali ipak je važniji razvoj cijelog ovog karaj splitsko-dalmatinske županije i preko milijarda kuna u turizmu. HDZ-ova vlast je još 2006. najavila da će tunel biti gotov do 2008. godine. Onda su 2009. otvorili radove na tunelu. I do danas ništa, a ovaj tunel je najbliži spoj srednjodalmatinskih otoka i priobalja. Mi nismo protiv gradnje niti jednog infrastrukturnog objekta u državi i u županiji, međutim trebaju se znati prioriteti. Ovaj tunel već ima lokacijsku dozvolu i dozvolu studija na okoliš. Jedini je od infrastrukturnih objekata spreman za apliciranje za EU fondove. Ovo je tunel koji spaja cestovni i pomorski promet sa međunarodnim prometom koji dolazi iz BiH. Tražimo da se ovaj tunel Ravča-Drvenik uvrsti u strateški projekt RH što Vlada RH nije uradila - rekao nam je načelnik općine Gradac Matko Burić.

Na isti način mnoštvu okupljenih kojima nije zasmetala jaka bura i hladnoća da dođu na ovaj prosvjedni skup, obratio se i načelnik općine Jelsa sa otoka Hvara.

- Ovo je projekt koji je već nekoliko puta zanemarivan i opet se stavlja u drugi plan. Mi smo isto vrijedni i ravnopravni građani i nije uredu da se ovako ponaša prema nama. Ovo nije politički protest. Ovo je protest za otoke, za srednju Dalmaciju, za zagoru i Hercegovinu - poručio je načelnik općine Jelsa Nikša Peronja.

Burno pozdravljen uz veliko odobravanje okupljenih posebno je bio gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić koji se u svom odrješitom obraćanju okupljenima posebno osvrnuo na prozivke kako neki žele ovaj prosvjed proglasiti političkim.

- Ovdje nema ni ideologije ni politike. I ne briga me tko je na vlasti ni u županiji ni u Vladi. Ovo je pitanje opstanka ljudi, koji žive u Dalmatinskoj zagori koji žive u primorju, otocima i Hercegovini. Svi smo mi jednako udaljeni od Splita, Dubrovnika, a davno zaboravljeni od Zagreba. Mi nismo danas tu da radimo račun prošlosti. Nalazimo se na mjestu gdje su prije deset godina tadašnji predsjednik Sabora Luka Bebić, državni tajnik za more Branko Bačići župan splitsko dalmatinski Ante Sanader bili i otvarali ovaj projekt. Žalosno za Hrvatsku. Pitam vas koliko se generacija u zadnjih deset godina izgubilo sa ovih područja. Zamislite da smo imali tunel, a trebali smo ga imati - nastavio je Pranić te istaknuo kako "ovaj skup budi nadu", te da netko mora shvatiti da na ovome neće stati.

Izgradnjom tunela Ravča Drvenik rasteretit će te Split

- Imaju šest mjeseci. Imaju novca, kupuju se avioni troše se novci iz državnog proračuna, a ne mogu osigurat nastavak dokumentacije ove ceste i projekta iako je najspremniji projekt što se tiče naše županije.

Nije Pranić ostao "dužan ni Anti Sanaderu tadašnjem županu, a danas predsjedniku županijskog HDZ-a.

- Isto tako ću poručiti Anti Sanaderu neka dođe na ovo mjesto neka vidi koliko je napravljeno, a nije napravljeno ništa. Ne samo da nije napravljeno u Vrgorcu, nije napravljeno ni u Imotskom, Sinju u cijeloj Dalmatinskoj zagori. Ljudi se iseljavaju, zar nekome nije više jasno da treba razvijati ovakve strateške investicije, da se gospodarski mora razvijati Makarsko primorje i srednjodalmatinski otoci. Pogledajte koliko postoji gospodarskog potencijala na ovom području. Političari odlaze i dolaze i ja ću otići, ali ostaju ljudi najjača snaga ovog dijela Dalmacije - nastavio je Pranić uz burno skandira nje okupljenih.

- Rekli su mi da se može danas voziti u jednom traku autoceste, e neće, danas će se do Vrgorca voziti u dva traka brzinom od 60 km. Bit ćemo je spremni blokirati jer nama auto cesta nije donijela ništa osim najkraće linije kojom naši mladi ljudi odlaze. Ovdje svatko može birat ili ćemo kupiti kartu Vrgorac Irska ili ćemo raditi tunel Vrgorac Drvenik - oštar je bio na kraju svog obračanja Pranić.

Putovanje iz Drvenika prema Korčuli je čak 4 puta kraće od putovanja iz Splita

Od gradonačelnika Vrgorca saznajemo kako se izgradnjom tunela Ravča Drvenik dobiva na prometno rasterećenje centra Splita i rasterećenje trajektne luke u Splitu posebno u ljetnom periodu koje se ne može tražiti unutar samog Splita već aktiviranjem druge najvažnije trajektne luke u našoj županiji, a to je Drvenik.

- Spojne cesta autocesta A1(čvor Ravča)- Jadranska magistrala ( luka Drvenik) povezuje direktno luku Drvenik i autocestu A1, a time multiplicira njezine razvojne mogućnosti, a budući europski koridor Vc nalazi se svega 20 km od čvora Ravča - istaknuo je Pranić.

Oni su čak poradili i na izračunima udaljenosti te su došli do činjenica kako prajektno putovanje iz Drvenika prema Hvaru traje svega 30 min za razliku od znatno veće udaljenosti iz Splita.

Putovanje iz Drvenika prema Korčuli je čak 4 puta kraće od putovanja iz Splita. O turističkom potencijalu srednjodalmatinskih otoka i južnog Makarskog primorja koji bi dobio mogućnost potpune aktivacije direktnim približavanjem tog područja autocesti A.

