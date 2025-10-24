Vraća se vojni rok: Izglasali ga u Saboru, evo kad kreću pozivi i kako će izgledati vojna obuka

Hrvatski sabor izglasao je u petak, 24. listopada 2025., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani te Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske kojima se uvodi temeljno vojno osposobljavanje.

Nakon stupanja zakona na snagu Ministarstvo obrane donijet će podzakonske akte koji će omogućiti provedbu temeljnog vojnog osposobljavanja.

U skladu s europskim trendovima i promijenjenim sigurnosnim okolnostima, sve češćim elementarnim nepogodama i kriznim situacijama Hrvatska ponovno uvodi temeljno vojno osposobljavanje. Prošlo je 17 godina od ukidanja obveznog služenja vojnog roka, a u tom razdoblju 17 generacija odnosno približno 300 000 osoba nije prošlo nikakvu vojnu obuku.

Cilj programa je osposobiti mlade osobe temeljnim vojnim vještinama kako bi stekli znanja i sposobnosti potrebne u kriznim situacijama te time pridonijeli nacionalnoj sigurnosti. Osposobljeni ročnici postaju važan dio pričuvnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske i jačaju obrambenu spremnost države.

Program temeljnog vojnog osposobljavanja oblikovan je prema najnovijim standardima i podržan najnovijom tehnologijom u skladu s izazovima i zahtjevima današnjeg vremena. Na godišnjoj razini planira se pozivanje oko 4 000 novaka raspoređenih u pet naraštaja.

Od poziva na zdravstveni pregled do početka osposobljavanja

Na temeljno vojno osposobljavanje u 2026. godini bit će pozvani muškarci – vojni obveznici rođeni 2007. godine. Obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina iznimno se mogu upućivati u skladu sa zakonskim kriterijima te se mogu prijaviti i dragovoljno.

Žene mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom osposobljavanju.

Prvi pozivi na zdravstvene preglede očekuju se do početka prosinca 2025. godine, a šalju ih područni odjeli za poslove obrane prema mjestu prebivališta novaka.

Zdravstveni pregledi organizirat će se što bliže mjestu prebivališta novaka kako bi sudionicima bilo jednostavnije pristupiti.

Pregledom se utvrđuje zdravstvena sposobnost osobe. Obveznik može biti upućen na osposobljavanje ili dobiti odgodu propisanu Zakonom do kraja 29. godine života ili biti oslobođen obveze pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Za osobe koje se pozovu na prigovor savjesti, što mogu učiniti nakon provedenog zdravstvenog pregleda, predviđena je mogućnost obavljanja civilne službe.

Prva generacija ročnika započet će temeljno vojno osposobljavanje početkom 2026. godine u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će trajati dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane.

Uz tehnička i taktička znanja, ročnici će učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskoga rata.

Obuka će se provoditi putem individualnih i grupnih aktivnosti koje potiču razvoj timskog duha, suradnje i osobne odgovornosti. Obuku će provoditi iskusni instruktori Oružanih snaga Republike Hrvatske s dugogodišnjim iskustvom u radu s ročnicima na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

Prednosti i mogućnosti nakon obuke

Ročnici ostvaruju pravo na mjesečnu plaću od oko 1.100 eura neto te im se priznaje dva mjeseca radnog staža. Isto tako, ročniku koji je zaposlen prava iz radnog odnosa miruju i ima naknadu u visini plaće odnosno oko 1.100 eura neto mjesečno te za vrijeme služenja temeljnog vojnog osposobljavanja ne može dobiti otkaz kod svojeg poslodavca. Točan iznos plaće odnosno naknade ročnika ovisit će o poreznim olakšicama i stopi poreza na dohodak u mjestu prebivališta.

Uz financijsku naknadu, ročnici imaju plaćene troškove prijevoza i dopusta te ostvaruju jednokratnu prednost pri zapošljavanju na neodređeno pod jednakim uvjetima u državnim tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Godišnji financijski učinak temeljnog vojnog osposobljavanja za Ministarstvo obrane iznosit će oko 23,7 milijuna eura.



Po završetku temeljnog vojnog osposobljavanja osobe se mogu prijaviti za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Oni koji nakon temeljnog vojnog osposobljavanja ne zasnuju radni odnos u Oružanim snagama Republike Hrvatske bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.

Ministarstvo obrane odnosno Oružane snage Republike Hrvatske nude širok raspon zanimanja i mogućnost stručnog razvoja u gotovo svim područjima – od operativnih i tehničkih do komunikacijskih, zdravstvenih i sigurnosnih – omogućujući svakom polazniku da pronađe svoj profesionalni put i time pridonese obrambenom sustavu i obrani Republike Hrvatske, navode iz MORH-a.