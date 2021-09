Damir Vrbanović, koji je prije nekoliko dana bio u delegaciji Hrvatskog nogometnog saveza (HNS), koja je komemorirala godišnju smrti Vlatka Markovića, tvrdi da je prebolestan da bi otišao na izdržavanje zatvorske kazne, pa je zbog toga zatražio još jednu odgodu.

Vrbanović je s braćom Zdravkom i Zoranom Mamićem i poreznikom Milanom Pernarom na Županijskom sudu u Osijeku nepravomoćno, a potom na Vrhovnom sudu u ožujku ove godine i pravomoćno osuđen u aferi izvlačenja milijuna iz Dinama. Osuđen je na tri godine zatvora.

Prema odluci suda Vrbanović se na izdržavanje kazne trebao javiti 26. svibnja. No to se nije dogodilo jer je on zbog problema s koljenom tražio odgodu. Naveo je kako u srpnju mora na operaciju pa mu odgoda odobrena.

U srpnju je pak odlučeno da se Vrbanović, nakon što operira koljeno te prođe rehabilitaciju, u Remetinec mora javiti 27. rujna. No, u zatvoru ga tog dana nisu ugledali jer je on 7. rujna ponovo zatražio odgodu odlaska na izdržavanje kazne. U svojoj molbi, uz koju je priložio i medicinsku dokumentaciju, naveo je da u srpnju operiran u Specijalnoj bolnici za ortopediju i opću kirurgiju dr. Nemec, nakon čega je dospio upute da miruje, a trebao je obaviti i fizikalnu terapiju.

Nadalje, tvrdio je i kako je trebao obaviti i kontrolne preglede, a nakon što ih je obavio, početkom rujna utvrđeno je, kako tvrde liječnici, da mu se stanje pogoršalo. Dobio je preporuku za nastavak fizikalne terapije, ali i dogovora oko termina nove operacije.

Ona je zakazana za 5. listopada, pa je Vrbanović zatražio da mu se odlazak na izdržavanje kazne odgodi za šest mjeseci. No sutkinja izvršenja kazne zatvora, odgodu mu je dala do 5. studenog i to nakon što su njegovu medicinsku dokumentaciju pregledali liječnici iz Bolnice za osobe lišene slobode(BOLS).

Iz njihov nalaza i mišljenja proizlazi da se Vrbanoviću njegova kronična bolest znatno pogoršala te da ju se ne može riješiti unutar zatvorskog sustava. Vrbanović prema zakonu ima pravo tražiti odgode dok god mu je zdravstveno stanje takvo da se ne može liječiti unutar zatvorskog sustava, a to osim u slučaju osobito teške bolesti, može trajati najdulje tri godine. Ne bi bilo nikakvo iznenađenje da u studenom zatražiti novu odgodu te da kao i Tomislav Horvatinčić postane osoba koja zbog svojih zdravstvenih problema, odlazak na izdržavanje kazne odgađa u nedogled.