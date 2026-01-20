Vrhovni sud: Ne postoji zastoj u radu zbog nepostojanja imenovanog predsjednika suda

Vrhovni sud oglasio se radi potpunog i točnog informiranja javnosti, a nastavno na medijske objave i javne komentare koji se odnose na činjenicu da taj sud deset mjeseci nema imenovanog predsjednika. Najviši sud pojasnio je da pod vodstvom sutkinje Gordane Jalšovečki, kao sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave od smrti predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića u ožujku 2025., kontinuirano obavlja sve poslove iz svoje ustavne i zakonske nadležnosti u suradnji s ostalim sastavnicama vlasti i dionicima.

Na taj način, ističe se u priopćenju, očuvan je institucionalni kontinuitet Vrhovnog suda koji neovisnim i nepristranim izvršavanjem svojih ovlasti daje svoj doprinos pozitivnoj percepciji pravosuđa.

''Iako bi imenovanje čelne osobe Vrhovnog suda bilo poželjno radi realizacije novog mandatnog ciklusa upravljanja sudom, naglašava se da sada ne postoji zastoj u radu Vrhovnog suda niti je ugroženo funkcioniranje sudbene vlasti zbog nepostojanja imenovanog predsjednika suda'', dodaje se u priopćenju.

Saborski Odbor za pravosuđe 1. prosinca prošle godine održao je saslušanje troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a svoje programe predstavili su Aleksandra Maganić, Mirta Matić te Šime Savić.

Prvo saslušanje kandidata uslijedilo je tek nakon trećeg javnog poziva od smrti bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića u ožujku prošle godine.

Predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda imenuje Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je već ranije najavio da je glavna kandidatkinja u ovom trećem pokušaju popunjavanja čelne pozicije ove institucije sutkinja Matić.

Državno sudbeno vijeće dalo je pozitivno mišljenje na svojoj sjednici kandidatkinji Matić, a čeka se i mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe, iako mišljenja niti jednog od ova dva tijela nisu obvezujuća za predsjednika Republike.

Za srijedu je sazvana sjednica Odbora za pravosuđe na temu izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda a vladajuća većina najavila je da neće sudjelovati ako taj izbor ne bude vezan uz izbor tri ustavna suca kao što je predložio premijer Andrej Plenković.