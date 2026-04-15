Vučemilović o velikoj aferi u Judo savezu: 'Kada kradeš od djece, onda si najgori šljam'

Kada kradeš od djece kako bi sagradio vilu i platio plastičnu operaciju onda nisi ništa drugo nego najgori šljam, napisala je na društvenim mrežama nezavisna saborska zastupnica Vesna Vučemilović.

Ona se osvrnula na najnoviju Uskokovu akciju s Hrvatskim judo savezom, nakon otkrića 24sata. Podsjetimo, Uskok se zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu nakon serije tekstova 24sata o nevjerojatnim troškovima koje su pokrivali.

Prvo smo objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro 2800 kuna. Sve detalje možete čitati OVDJE.

- Nakon afere u skijaškom savezu logično bi bilo napraviti porezni nadzor u svim nacionalnim sportskim savezima ali i krovnim sportskim organizacijama kao što je Hrvatski olimpijski odbor. Sama činjenica da su zakinuli djecu i to nadarene mlade sportaše je u cijeloj priči najgnjusniji dio. Ako želimo i dalje vrhunske sportaše i rezultate koji nas čine ponosnima moramo očistiti sportske udruge od parazita kojih očito ima i u drugim savezima - dodala je u nastavku Vučemilović.

Dugogodišnja predsjednica HJS-a Sanda Čorak nam je tvrdila da oni nisu imali nikada Toyotu, da ne zna za Krajačeve račune, a da je uobičajeno da se Čuljku plate putni troškovi i smještaj...