Obavijesti

News

Komentari 3
KRIZA VEĆINE ZBOG DABRE

Vučetić: Riječ je o daljnjem discipliniranju desnice, a Hrebak je glasnogovornik AP-a

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 1 min
Vučetić: Riječ je o daljnjem discipliniranju desnice, a Hrebak je glasnogovornik AP-a
Zadar: Marko Vučetić | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Plenkovićeva poruka je da se ništa desno ne može događati spontano nego isključivo po njegovim uputama, analizira sveučilišni profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić.

Admiral

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića niz reakcija oporbenih, ali i zastupnika iz vladajuće koalicije. HSLS je zaprijetio izlaskom iz koalicije uz poruku "dosta je bilo ustašovanja". Oko cijele situacije oglasio se sveučilišni profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić.

Pokretanje videa...

Mislav Herman o Josipu Dabri 02:42
Mislav Herman o Josipu Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

- Plenković je u koaliciji s Dabrom. Njegovo pitanje o tome gdje vidimo ustaše, i dalje je aktualno. Sve koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao, sad traži pomoć od nas kako bi mogao koalirati i s onima koji su mu možda promakli - napisao je.

HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Zanimalo nas je kakav rasplet očekuje, odnosno koji je najrealniji scenarij: nastavak koalicije kakva jest, moguće preslagivanje parlamentarne većine ili prijevremeni parlamentarni izbori, u koje ipak malo tko vjeruje.

- Ne vidim da je to ikakav događaj kojim treba tumačiti našu sadašnjost, a pogotovo ne budućnost. Hrebak je samo pokazao vitalne znakove da je živ i ništa više, a ujedno je pokazao da njegov život ovisi o Plenkoviću i o koaliciji s HDZ-om. On ništa što čini, ne čini mimo tog dogovora. Ovdje je riječ o daljnjem discipliniranju desnice i Plenkovićevoj poruci da se ništa desno ne može događati spontano nego isključivo po njegovim uputama - kazao je Vučetić.

SKANDAL ZBOG VELIČANJA PAVELIĆA Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade, Plenkiju visi većina?! 'E sad bi bilo dosta!'
Hrebak zbog Dabre prijeti izlaskom iz Vlade, Plenkiju visi većina?! 'E sad bi bilo dosta!'

Analizirao je i postupke uključenih aktera.

- Dabro je odlučio spontano iskazati pripadnost desnici AP-a, u ovom slučaju ne Andreja Plenkovića nego Ante Pavelića. Zbog toga je Hrebak, kao glasnogovornik AP-a, odnosno Andreja Plenkovića odlučio uputiti poruku Dabri da ako nastavi tim putem da dovodi u pitanje svoj opstanak, a ne opstanak Hrebaka i Plenkovića - zaključio je Vučetić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026