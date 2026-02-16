Vučetić: Riječ je o daljnjem discipliniranju desnice, a Hrebak je glasnogovornik AP-a

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića niz reakcija oporbenih, ali i zastupnika iz vladajuće koalicije. HSLS je zaprijetio izlaskom iz koalicije uz poruku "dosta je bilo ustašovanja". Oko cijele situacije oglasio se sveučilišni profesor filozofije i bivši saborski zastupnik Marko Vučetić.

- Plenković je u koaliciji s Dabrom. Njegovo pitanje o tome gdje vidimo ustaše, i dalje je aktualno. Sve koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao, sad traži pomoć od nas kako bi mogao koalirati i s onima koji su mu možda promakli - napisao je.

Zanimalo nas je kakav rasplet očekuje, odnosno koji je najrealniji scenarij: nastavak koalicije kakva jest, moguće preslagivanje parlamentarne većine ili prijevremeni parlamentarni izbori, u koje ipak malo tko vjeruje.

- Ne vidim da je to ikakav događaj kojim treba tumačiti našu sadašnjost, a pogotovo ne budućnost. Hrebak je samo pokazao vitalne znakove da je živ i ništa više, a ujedno je pokazao da njegov život ovisi o Plenkoviću i o koaliciji s HDZ-om. On ništa što čini, ne čini mimo tog dogovora. Ovdje je riječ o daljnjem discipliniranju desnice i Plenkovićevoj poruci da se ništa desno ne može događati spontano nego isključivo po njegovim uputama - kazao je Vučetić.

Analizirao je i postupke uključenih aktera.

- Dabro je odlučio spontano iskazati pripadnost desnici AP-a, u ovom slučaju ne Andreja Plenkovića nego Ante Pavelića. Zbog toga je Hrebak, kao glasnogovornik AP-a, odnosno Andreja Plenkovića odlučio uputiti poruku Dabri da ako nastavi tim putem da dovodi u pitanje svoj opstanak, a ne opstanak Hrebaka i Plenkovića - zaključio je Vučetić.