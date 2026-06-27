Vučić: Bit ću predsjednik još par tjedana, dajem ostavku!

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je u subotu na mitingu svojih pristaša u središtu Beograda da će podnijeti ostavku i da su mu ovo "posljednji dani i tjedni" na dužnosti šefa države, ustvrdivši da joj je "14 godina vjerno služio" i da se "samo za Srbiju borio". "Bit ću predsjednik još samo nekoliko tjedana i onda ću podnijeti ostavku", rekao je Vučić svojim pristašama na provladinom skupu u Beogradu. Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027.

Vučić je također rekao da će pomoći svojoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS) da pobijedi na izborima, uključujući i prijevremene parlamentarne izbore, izvorno zakazane za 2027.

Predložio je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove "Ujedinjena Srbija".

Istaknuo je i da će se maknuti ako budu smatrali da im njegova podrška i pomoć nije potrebna. "Za pobjedu - i to uskoro", poručio je Vučić.

Nije precizirao kada će dati ostavku niti kada bi mogao raspustiti parlament, što je preduvjet za prijevremene parlamentarne izbore.

Vučić je ranije ovog tjedna pozvao pristaše svoje politike i vladajuće Srpske napredne stranke da se okupe u središtu Beograda, na skupu koji se vidi kao protuteža kampanji studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju".

Na okupljanju je najavio da će, kao predsjednik države, pomilovati ljude u Srbiji "koji su iz nehaja i slučajnosti počinili neka djela".

Vučić je sugerirao i ubrzanje eurointegracija Srbije i ispunjenje obveza na tom putu "s više entuzijazma", ali je istaknuo i da se ne smiju ugrožavati tradicionalna prijateljstva, poput odnosa koje Srbija ima s Kinom i Rusijom.

Vučić je istaknuo potrebu da Srbija pokuša pod svaku cijenu očuvati vojnu neutralnost.

"A hoćemo li se požuriti na europskom putu? Da, hoćemo. Učinit ćemo ono što su naše obveze", rekao je Vučić.

Ustvrdio je i da su studenti bili politički instrumentalizirani i igračka u tuđim rukama.

"Studenti su prvo bili igračka u rukama političara, pa u tuđim rukama. Molio sam ih za razgovore, sa svima su htjeli razgovarati, samo sa svojim predsjednikom nisu željeli" kazao je.

Policija je procijenila da se na subotnjem skupu u središtu Beograda okupilo više od 200.000 ljudi, a neovisne procjene zasad nisu dostupne.

Nakon subotnjeg skupa u nedjelju će u Kraljevu na tradicionalni srpski praznik Vidovdan biti održan prosvjed na koji su studenti pozvali građane Srbije.