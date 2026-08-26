Što će tata Putin reći? Vučić čestitao Dan neovisnosti. Zelenski mu zahvalio

Aleksandar Vučić čestitao je Ukrajini Dan državnosti, a Volodimir Zelenski je zahvalio na čestitkama i podršci koju Srbija pruža. Posebno je naglasio činjenicu da Srbija poštuje ukrajinski teritorijalni integritet koji je ozbiljno narušen ruskom invazijom i aneksijom Krima, Donjecke Oblasti, Luhanske Oblasti, Zaporiške Oblasti i Hersonske Oblasti.

I thank President of Serbia Aleksandar Vučić @avucic for his Independence Day greetings and his wishes for peace and recovery for Ukraine.



I appreciate Serbia’s support for Ukraine’s territorial integrity and its commitment to the principles of the UN Charter. I am grateful to… pic.twitter.com/YMIPpAqN3O — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

- Cijenim potporu Srbije teritorijalnom integritetu Ukrajine i njezinu predanost načelima Povelje UN-a. Zahvalan sam Srbiji i srpskom narodu na humanitarnoj pomoći Ukrajini u ovom teškom trenutku - objavio je Zelenski.

Dodao je kako se veseli nastavku dijaloga i daljnjem razvoju ukrajinsko-srpskih odnosa.

Zelenski u Srbiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravio je u službenom posjetu Beogradu 8. kolovoza 2026. godine, što je bio njegov prvi dolazak u Srbiju od početka ruske invazije.

Službeno je potpisan Memorandum o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede Srbije i ukrajinske Državne službe za sigurnost hrane i zaštitu potrošača, čime je uspostavljena bliža suradnja u području zdravlja životinja, sigurnosti hrane i fitosanitarne zaštite.

Obje strane potvrdile su svoj europski put. Vučić je izjavio da Srbija neće stvarati nikakve prepreke Ukrajini na njenom putu prema Europskoj uniji, naglasivši čak da se Srbija ne bi protivila tome da Ukrajina bude prva primljena u EU.