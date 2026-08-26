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POLITIČKI PRITISAK

Anušić: Moramo izvještavati partnere o naoružavanju Srbije

Piše HINA,
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Anušić: Moramo izvještavati partnere o naoružavanju Srbije
Belišće: Svečano otkrivanje Spomen-ploče | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić rekao je u utorak u Zagrebu kako Hrvatska mora izvještavati svoje partnere o naoružavanju Srbije kako bi na tu zemlju izvršile politički pritisak, priopćio je u MORH

„Moramo izvještavati i upoznati naše partnere s tom situacijom kako bi izvršili politički pritisak na Srbiju“, rekao je Anušić na Godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika RH u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, govoreći o naoružavanju i politici Srbije.

Na to je na konferenciji upozorio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kazavši da se Srbija naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim.

"I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga“, naglasio je Jandroković.

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Anušić je naglasio i da Europa treba biti zahvalna Ukrajinu što čuva njezine granice. „Trebamo biti zahvalni Ukrajini što, odupirući se ruskoj agresiji, već više od četiri godine, čuva granice Europe.“

Anušić je na konferenciji povrat projekta temeljnog vojnog osposobljavanja nazvao jednim od najuspješnijih modela u Europi.

„Ove godine ponovno smo uveli temeljno vojno osposobljavanje i drago mi je što imamo jedan od najuspješnijih modela povratka temeljnog vojnog osposobljavanja u Europi. U tijeku je obuka trećeg naraštaja ročnika, odaziv je odličan i imamo stopu prigovora savjesti od tek 1,3 posto. Također, povećali smo kapacitete s 800 na 1000 ročnika po naraštaju“, rekao je ministar.

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Kazao je i da je u tijeku "povijesna modernizacija sve tri grane Hrvatske vojske, a cilj je do 2030. godine imati potpuno opremljenu, snažnu i modernu vojsku“.

Ministar Anušić naglasio je i kvalitetnu hrvatsku obrambenu industriju, koja predstavlja velik potencijal za hrvatsko gospodarstvo.

„Počinjemo s mini industrijskom revolucijom u obrambenoj industriji. Postoji ogromna šansa za našu obrambenu industriju, generalno za naše gospodarstvo, da u skladu s novim trendovima i potrebama počinjemo proizvoditi kvalitetne sustave i za naše oružane snage i za partnere", kazao je.

Dodao je da Hrvatska ima iskustvo, znanje i ljude te ono što je najbitnije, tržište. "Mijenja se način ratovanja, sve više se koriste besposadni sustavi, a Hrvatska se uključila u proizvodnju takvih sustava“, naglasio je.

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