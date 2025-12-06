Vučić dobio slamku spasa. Bit će nafte, barem za sada

Odluka američkih vlasti da produlje operativnu licencu ruskoj kompaniji Lukoil do 29. travnja 2026. potaknula je u Srbiji optimizam da postoji dobra volja za neke ustupke Washingtona koji bi olakšali krizu izazvanu sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS) i zaustavljanjem rada NIS-ove rafinerije u Pančevu.

Ured američkog ministarstva financija (OFAC) ranije ovog tjedna dodatno je produljio rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila, prolongiran prethodno od 21. studenoga do 13. prosinca, a naknadno do kraja travnja iduće godine.

Za Srbiju to praktički znači da će 112 Lukoilovih postaja i dva skladišta nastaviti rad jer će Lukoil moći i uvoziti gorivo, što je na sadašnjoj razini oko 100.000 tona naftnih derivata.

Stručnjaci i analitičari to vide kao djelomičnu olakšicu za opskrbu domaćeg tržišta u situaciji kad Janaf, slijedeći američke sankcije, od 9. listopada više ne isporučuje naftu NIS-ovoj rafineriji koja potrošila zalihe i početkom tjedna obustavila rad.

Urednica specijaliziranog portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže za Hinu da je odluka OFAC-a donijela "skromnu kolateralnu korist" za Srbiju, ali ukazuje i na moguću spremnost Sjedinjenih Država "da malo popuste ruskim kompanijama" u svjetlu pokušaja Wahingtona da pogura mirovne pregovore o Ukrajini.

To je, po njezinoj ocjeni, vjerojatno proizišlo iz nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da provede mirovni plan za končanje rata u Ukrajini, čija je jedna od točaka i postupno obustavljanje sankcija protiv ruskih energetskih kompanija.

"Ne kažem da je ovo s Lukoilom sada proizvod toga, ali očigledno postoji s američke strane dobra volja da se učine neki ustupci”, rekla je Putniković Hini.

Glavni tajnik Udruge naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović kaže da je produljenje operativne licence Lukoilu olakšalo situaciju u Srbiji.

“Ta licenca se odnosi na maloprodaju i to je dobro da će sve benzinske postaje i u Srbiji i u regiji moći nastaviti da rade", rekao je Mićović za RTS, navodeći da Lukoil već traži alternativne puteve za derivate jer neće biti u mogućnosti osigurati dovoljne količine iz svoje rafinerije u bugarskom Burgasu.

Istodobno, Mićović smatra "sjajnom prilikom" da se u sadašnjim okolnostima američkih sankcija NIS, u kojem je sad 56% ruskog vlasništva, vlasnički vrati na domaći teren.

"Neće biti jednostavno, neće biti ni jeftino, ali je sjajna prilika da se vrati u naše ruke vlasništvo nad rafinerijom", rekao je Mićović za RTS.

On kaže da "ne mora bukvalno država biti vlasnik" i upravljati NIS-om, jer to može biti i domaći kapital i država ne mora "izravno biti uključena u upravljanje NIS-om".

U osvrtu na američke sankcije, Mićović je naveo da je za osam mjeseci ove godine, od objave američkih sankcija ruskom energetskom sektoru, u Srbiju uvezeno više benzina nego tijekom cijele 2024. i 2023. ali i velika količina dizela, te da će to izvjesno trajati do kraja godine.