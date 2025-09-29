Vučić: Hvala Amerikancima, ali za tjedan dana imamo problem

SAD je odgodio sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 8.-9. listopada, što je na kratko donijelo dašak olakšanja u Beograd, ali ne zadugo. Isto je priznao i srpski predsjednik Aleksandar Vučić.

- Hvala im, htjeli su nam iskazati poštovanje, poručiti da nas slušaju i da razumiju poziciju Srbije. Zahvaljujem im na tome, ali jesmo li time suštinski nešto dobili? Za sedam dana imat ćemo isto pitanje, a ja i dalje neću imati odgovor – rekao je Vučić.

Ured za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) objavio je u siječnju ažuriranu listu sankcioniranih osoba i tvrtki, a u kojoj se spominje i Naftna industrija Srbije (NIS) kojom upravlja ruski Gazprom, naime, OFAC je objavio odluku u kojoj je navedeno da će uvesti sekundarne sankcije kompanijama koje imaju veze s ruskim kompanijama.