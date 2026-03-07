Obavijesti

PLAŠI NAROD

Vučić ima crne prognoze za svijet: 'Koristit će oružje koje je samo jednom bilo upotrebljeno'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Djordje Kojadinovic

Komentirajući aktualne napetosti na Bliskom istoku, Vučić je rekao da očekuje nastavak sukoba između velikih sila i regionalnih aktera. Prema njegovim riječima sukobi će se rasplamsati i drugdje

Admiral

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je u subotu da svijet ulazi u iznimno opasno razdoblje i da bi aktualne geopolitičke napetosti mogle prerasti u mnogo veće sukobe nego što ih danas vidimo. Prema njegovim riječima, sukobi koji već tinjaju mogli bi u budućnosti rezultirati i najtežim žrtvama u povijesti čovječanstva.

Govoreći o globalnoj situaciji, Vučić je istaknuo da je trenutačna eskalacija tek početak šireg procesa.

– Ovo je tek početak sukoba u svijetu. Doći će do pauze, ali sukobi će se nastaviti i pojavit će se nova, još teža žarišta – rekao je Vučić u obraćanju narodu i i dodao kako su promjene u međunarodnim odnosima sve izraženije.

Posebno je upozorio na mogućnost korištenja 'izuzetno razornog oružja'.

– Predviđam da bi budući sukobi mogli završiti s najtežim žrtvama u povijesti čovječanstva jer bi se moglo koristiti oružje koje je do sada u svijetu upotrijebljeno samo jednom – rekao je Vučić.

Ipak, naglasio je kako se nada da njegove prognoze neće biti točne.

– Volio bih da pogriješim i da jednog dana mogu reći da sam bio potpuno u krivu – dodao je.

Komentirajući aktualne napetosti na Bliskom istoku, Vučić je rekao da očekuje nastavak sukoba između velikih sila i regionalnih aktera. Prema njegovim riječima, moguće je da će jedna strana vojno dominirati, ali da će se sukobi prije ili kasnije ponovno rasplamsati na drugim područjima. Istaknuo je i da se u svijetu zbivaju 'tektonske promjene' te da je nezadovoljstvo sve veće u mnogim državama, što dodatno povećava rizik od novih kriza i konflikata.

Unatoč pesimističnim prognozama o globalnoj sigurnosti, Vučić je poručio kako je za Srbiju najvažnije očuvati stabilnost i mir.

– Naš cilj mora biti da zaštitimo svoju zemlju i osiguramo stabilnost za građane – rekao je predsjednik Srbije.

