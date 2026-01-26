Obavijesti

News

Komentari 2
GOVORIO I O ULASKU U EU...

Vučić: Nisam pucao po ljudima u Sarajevu za vrijeme rata. To su notorne laži. Bio sam novinar...

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
Vučić: Nisam pucao po ljudima u Sarajevu za vrijeme rata. To su notorne laži. Bio sam novinar...
Foto: R.Z.

Notornim lažima nazvao je tvrdnje da je on iz snajpera pucao po Sarajevu za vrijeme rata, o čemu se vodi istraga u slučaju koji se naziva 'Sarajevo safari'...

Admiral

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije isključio mogućnost da bi zemlje Zapadnog Balkana po ubrzanoj proceduri mogle postati članice Europske unije zajedno s Ukrajinom, što je dio procesa na kojemu se radi u sklopu postizanja rješenja za okončanje rata u toj zemlji.

Vučić je gostujući u programu Federalne radio-televizije BiH govorio kako će granice postati manje važne ako sve zemlje zapadnog Balkana uđu „u Europsku uniju ili neku vrstu polu Europske unije“.

Pojasnio je da se razrađuje poseban pristup kao dio mirovnog sporazuma za Ukrajinu da ta zemlja već od 1. siječnja 2027. postane članicom, što je ocijenio prigodom za zemlje zapadnog Balkana koje su izvan Europske unije.

'VIŠE OD 2 MILIJARDE EURA...' Vučić: Srbija bila spremna platiti i duplo više od vrijednosti NIS-a
Vučić: Srbija bila spremna platiti i duplo više od vrijednosti NIS-a

„Za to sam se ja borio. Ne samo za Srbiju, već i za Bosnu i Hercegovinu i Sjevernu Makedoniju“, dodao je Vučić.

Upitan je li takav scenarij realističan, srpski predsjednik je odgovorio: „Nisam siguran, ali ne bih isključio tu mogućnost“.

Notornim lažima nazvao je tvrdnje da je on iz snajpera pucao po Sarajevu za vrijeme rata, o čemu se vodi istraga u slučaju koji se naziva 'Sarajevo safari'.

„Niti sam ubijao, niti pucao, niti bilo što slično toga“, rekao je Vučić. Lažovom i prevarantom je nazvao novinara Domagoja Margetića koji je objavio više dokumenata o navodnom Vučićevom sudjelovanju u teroriziranju građana Sarajeva.

OMALOVAŽAVAO DELEGACIJU Vučić: 'Srbija je na putu ka EU, ali iz EP-a došli nevažni ljudi'
Vučić: 'Srbija je na putu ka EU, ali iz EP-a došli nevažni ljudi'

„Domagoj Margetić je običan prevarant“, dodao je i ocijenio njegovo djelovanje specijalnim ratom protiv njega i Srbije.

Snimku Vučića iz Sarajeva za vrijeme rata, na kojoj on tvrdi da nosi kišobran, a ne oružje pogledajte OVDJE

Pa ipak, Vučić je potvrdio da je na početku rata u BiH kao novinar i prevoditelj radio na srpskoj televiziji na Palama, nedaleko od Sarajeva.

Pozvao je Bošnjake da ne stvaraju neprijatelje od Srba, ocjenjujući kako je odnos ta dva naroda ključan za stabilnost Balkana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026