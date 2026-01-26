Vučić: Srbija bila spremna platiti i duplo više od vrijednosti NIS-a

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak da ruski udio u Naftnoj industriji Srbije (NIS) od 56,1 posto, koji će preuzeti mađarski MOL, vrijedi između 900 milijuna i milijardu eura, ustvrdivši kako je Srbija bila spremna za taj dio platiti dvije milijarde eura, "čak i više od toga".

Vučićeva izjava dolazi u vrijeme dok traje produljena operativna licenca američkih vlasti za NIS, nakon što je financijskim vlastima ministarstva financija Sjedinjenih Država (OFAC) upućen preliminarni kupoprodajni ugovor Gazprom Nefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju većinskog ruskog udjela u NIS-u, što je bio i uvjet američke administracije za novu dozvolu.

Vučić je u ponedjeljak, gostujući u provladinoj kabelskoj televiziji Blic, nazvao "glupostima" informacije u pojedinim medijima da je MOL kupio ruski udio u NIS-u za 1,7 do 2,5 milijarde eura.

"Između 900 milijuna i milijarde je taj udio od 56 posto", rekao je Vučić.

On je ustvrdio da je Srbija bila spremna za taj dio platiti "dvije milijarde eura, čak i više od toga" i da se lako može objasniti zašto Srbiji nisu htjeli dopustiti da kupi ruski udio u NIS.

Srbija je, po kupoprodajnom ugovoru s ruskom stranom iz 2008. godine, po kojem je NIS prodat za 400 milijuna eura, imala pravo prvokupa, a Vučić i državni vrh na meti su kritika oporbe i dijela stručne javnosti zašto ta klauzula ugovora nije aktivirana u procesu pregovora o promjeni ruskog vlasništva u NIS-u na kojem inzistira američka administracija.

"Lako sebi objašnjavam, ali ne smijem objasniti vama zato što bi ugrozio interese Srbije", tajnovito je odgovorio Vučić.

Dodao je kako mu je bilo jasno da "Srbiji neće prodati" ruski udio u NIS i prije nego što smo se došlo u situaciju sa američkim sankcijama. "Meni su ti razlozi jasni, nedvosmisleni, razumljivi. Da li prihvatljivi ili ne - to je već druga stvar", rekao je Vučić, naglasivši da je Srbija u "dobrim odnosima s Rusijom".

Prema ranijim objavama u srpskim medijima, dvije su procjene o trenutnoj vrijednosti NIS-a, skoro dva desetljeća od prodaje. Prema podacima Središnjeg registra vrijednosnih papira, Gasprom Neft posjeduje 50 posto dionica NIS-a ili 81.530.200, dok PAO Gasprom ima 6,15 posto ili 10.035.687 dionica. Kada bi se taj broj akcija kupovao po trenutnoj burzovnoj cijeni Srbija bi za udio od 56 posto platila skoro 600 milijuna eura, objavio je Forbes Srbija sredinom siječnja ove godine.

Druga teorija je da je najrealnija procjena vrijednosti jedne kompanije kada se njena EBITDA (profit kompanije, prije nego se oduzmu tri troška: amortizacija, kamata i porez) "uveća za multiplikator u konkretnoj industriji".

Po ocjeni ekonomskog stručnjaka i profesora Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju (FEFA), računajući na temelju tog parametra, NIS trenutno vrijedi više od četiri milijarde eura, što znači da bi za udio koji imaju dvije ruske kompanije Srbija morala platiti najmanje 2,5 milijarde eura.

Iz MOL Grupe 19. siječnja priopćeno je da su potpisali obvezujući sporazum o glavnim odredbama s Gazprom Neftom za preuzimanje njegovog udjela od 56,15 posto u NIS-u, koji uključuje i dobivanje regulatornih odobrenja te da ugovor o kupoprodaji teži potpisati do kraja ožujka. Vrijednost potencijalnog preuzimanja je već ranije označena poslovnom tajnom u fazi pregovora.