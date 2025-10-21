Vučić kod Orbana: Nisu mi vjerovali da će doći ovako teška vremena, a bit će još teža...

Mađarski premijer Viktor Orban ugostio je u ponedjeljak na radnoj večeri srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i ministra financija Sinišu Malog, a ključne teme bile su energetika i energetska stabilnost nakon američkih sankcija NIS-u i pripreme EU-a da zabrani uvoz i tranzit ruskog plina. Od 9. listopada na snazi su sankcije američkog ministarstva financija Naftnoj industriji Srbije (NIS) koja je u većinskom ruskom vlasništvu, a ministri energetike zemalja članica Europske unije u ponedjeljak su usvojili nacrt zabrane uvoza ruskog plina, što podrazumijeva i zabranu tranzita preko država članica EU-a, čime će biti pogođena i Srbija.

Vučić je za Radio-televiziju Srbije u ponedjeljak navečer rekao da su za Srbiju "teški udarci" vezani za opskrbu naftom i plinom i ocijenio da EU "podiže zavjesu" prema Rusiji i da ne želi imati iza te zavjese "bilo koga tko bi mogao biti neutralan".

"Oni neće imati nekoga tko ne želi provoditi njihovu politiku u potpunosti. Mi bismo željeli politiku mira, mnogi danas ne žele politiku mira. Mađarska želi. Hoćemo li uspjeti ili smo suviše mali, ostaje da vidimo", rekao je Vučić.

On je naveo da će mađarski MOL povećati izvoz naftnih derivata u Srbiju, ali da i dalje ostaje problem opskrbe sirovom naftom, jer američke sankcije znače i obustavu dopreme sirove nafte Jadranskim naftovodom rafineriji u Pančevu iz koje se opskrbljuje 95 posto srpskog tržišta.

Srbijanski predsjednik u javnosti često naglašava osobno prijateljstvo s Orbanom, a srpsko-mađarske odnose ocjenjuje kao najbolje u povijesti ikad. U povodu neformalnog posjeta Orbanu, Vučić je na Instagramu objavio kako "Srbija i Mađarska nastavljaju jačati prijateljstvo utemeljeno na povjerenju, uzajamnom poštivanju i zajedničkoj viziji stabilnosti i napretka".

Požalio se da traju teška vremena, a najavio je i da slijede još teža.

-Samo čekam da još dođe neka vijest da netko kaže - ne možete koristiti zrak i vodu. Naprosto ne znam što je sljedeće što nas može pogoditi. To hoćete li ili nećete otvarati neki klaster... Ljudi, dajte da preživimo nekako. Nećemo ratovati ni za Rusiju ni za Ukrajinu, želimo imati mir i čuvati svoju zemlju. Uspjet ćemo bez obzira na to što smo znali... Ja sam najavljivao, nitko mi nije vjerovao da će doći ovako teška vremena, baš teška vremena. Ta vremena bit će još teža, ali vjerujem da ćemo naći način da iz svega izađemo, ne mogu reći netaknuti, ali bez težih oštećenja na našem brodu. Srpski brod će doći u sigurnu luku - zaključio je Vučić.

Beogradski mediji izvijestili su ranije da su ministri energetike država članica EU-a u ponedjeljak usuglasili Nacrt direktive o postupnom ukidanju uvoza ruskog prirodnog plina.

Srbija se nalazi u veoma teškoj i gotovo bezizlaznoj situaciji, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović povodom odluke EU-a da zabrani tranzit prirodnog plina iz Rusije kroz EU u treće zemlje.

"Suština je da Bugarska neće dozvoliti protok ruskog plina kroz Balkanski tok, čime će biti oštećena i Srbija u budućnosti", rekla je Đedović Handanović.

Iz Bruxellesa je najavljeno da ta mjera stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, uz tranzicijski period za postojeće ugovore.

Kratkoročni ugovori koji su postignuti prije 17. lipnja ove godine mogu se nastaviti do 17. lipnja 2026. godine, dok će dugoročni ugovori trajati do 1. siječnja 2028. godine.