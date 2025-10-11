Vučić o sankcijama NIS-u: 'Plenković je rekao da nismo uradili ništa - pa i nismo!'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu je govorio o uvođenju sankcija NIS-u. Pozvao je građane da ne paničare zbog uvođenja američkih sankcija NIS-u jer će, poručuje, država pronaći rješenje. Rekao je da je geopolitička situacija u svijetu sve teža, a sve ono što se događa na Bliskom istoku, u rusko-ukrajinskom odnosu i u odnosima SAD-a i Kine svjedoči izuzetno složenim odnosima, piše Blic.

- Mi imamo da je danas dizel, koji se troši 80 posto od svih derivata nafte, na nivou od 340.000 tona i to je značajna količina. Naš problem nastaje kada rafinerija prestane raditi. Taj problem nastaje i sa ljudima koji su zaposleni u pančevačkoj rafineriji, ali istovremeno nastaje problem sa preradom nafte i daljim korištenjem derivata - kaže Vučić.

Istaknuo je da je Rusija ponudila Srbiji ugovor za opskrbu plinom do Nove godine i istaknuo da je ta vijest razočaravajuća jer se očekivalo sklapanje dugoročnog ugovora.

Dotakao se i Plenkovića koji je rekao da nisu uspjeli uraditi ništa, dodajući da i nisu - jer nisu otimači.

- Mi apeliramo na rusku stranu jer smo apelirali na Amerikance mjesecima, uspjeli smo izmoliti 8 mjeseci odlaganja. Kad Plenković kaže da nismo uspjeli da uradimo ništa - pa nismo, jer za razliku od drugih mi nismo otimači, jer jedino što smo mogli da otmemo neki kapital ili imovinu bez obzira jesam li ja sretan s cijenom koja je plaćena ili nisam. Bez obzira je li to bio dobar ugovor ili nije, kako smo danas to saznali od profesora Đuričina od Borka Stefanovića, koji je bio glavni pregovarač za to, pa smo naplatili nešto za više od pet puta manje nego što je bila procjena za to. Ja ću u ponedjeljak s gospodinom Aleksandrom Djukovim iznijeti neke od naših ideja za koje smatram da su povoljne za rusku stranu, a hoće li Rusi prihvatiti ili ne, nisam siguran - kazao je Vučić.

Naglasio je i da Srbija neće sudjelovati ni u jednom ratu i sukobima te da to može garantirati građanima.

- Moramo vaditi vruće kestenje iz vatre, ni krivi ni dužni. Nismo ni za što krivi u ovom geopolitičkom sukobu - dodaje.

Vučić je rekao da u ovom trenutku nema rješenje za NIS, ali će imati i dodao da radi na tome, a građanima je poručio da vjeruju u svoju zemlju.