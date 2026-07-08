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KOMENTIRAO I MILANOVIĆA

Vučić nakon blokade Srbije u EU: 'Komšije nas vole vidjeti na koljenima, to se neće dogoditi'

Piše 24sata,
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Vučić nakon blokade Srbije u EU: 'Komšije nas vole vidjeti na koljenima, to se neće dogoditi'
Foto: F.S./ATAImages
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Na budalaste primjedbe predsjednika Hrvatske neću odgovarati. Oni imaju snažnu vojsku, dio su NATO-a. Mi želimo sami određivati svoju sudbinu, odgovorio je Vučić na izjavu Milanovića da se Srbija ubrzano naoružava

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentirao je odluku dijela država članica Europske unije koje su se usprotivile otvaranju novog pregovaračkog klastera sa Srbijom. Poručio je kako odluka nije donesena na temelju zasluga te optužio Hrvatsku da želi vidjeti Srbiju "na koljenima". Naime, navodno osam država članica usprotivilo se otvaranju Klastera 3, koji se odnosi na konkurentnost i uključivi rast. Protiv su bile Hrvatska, Nizozemska, Švedska, Finska, Belgija, Estonija, Litva i Bugarska, dok su Danska, Luksemburg i Latvija izrazile određene rezerve.

Vučić tvrdi kako nije riječ o odluci koja se temelji na ispunjavanju uvjeta.

- Ne možemo reći da su svi bili protiv, dvije ili tri zemlje bile su snažno protiv, znali smo koje. Najviše me pogađa to što su naši ljudi vrijedno radili. Rekao sam im da imaju političku slobodu i da učine sve što Europska komisija traži - izjavio je Vučić za RTS.

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Dodao je kako smatra da Srbija nije odbijena zbog manjka reformi.

- To je primijetio čak i hrvatski zastupnik Ivo Davor Stier. Rekao je: 'Srbija kada hoće, onda vidite kako brzo može promijeniti mnogo toga.' Ali ne možete promijeniti političku volju. Teško mi je gledati svoje suradnike koji ovo teško podnose. Rekao sam im da odluka nije utemeljena na zaslugama. Ne treba previše očajavati, sve je to očekivano - dodao je.

Poručio je i da građani Srbije imaju važnijih tema od europskih pregovora.

- Ljudi u Srbiji trebali bi više brinuti o tome koju ćemo cestu otvoriti nego o Klasteru 3, to je život. Nema potrebe previše se živcirati, sve je očekivano - rekao je.

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Najžešće riječi uputio je Hrvatskoj.

- Što se tiče hrvatskih komšija, ništa novo. Oni vole vidjeti Srbiju na koljenima, baš kao što to sada rade Crnoj Gori, voljeli bi to i Srbiji. Dok sam ja na dužnosti, to se neće dogoditi. Srbija više nikada neće biti vreća za udaranje - najavio je.

Osvrnuo se i na izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o naoružavanju Srbije.v

- Na budalaste primjedbe predsjednika Hrvatske neću odgovarati. Oni imaju snažnu vojsku, dio su NATO-a. Mi želimo sami određivati svoju sudbinu. Mi više nikome nećemo biti plijen - ustvrdio je.

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović nakon samita NATO-a u Ankari upozorio je na ubrzano naoružavanje Srbije. Kazao je kako Srbija nabavlja sofisticirano naoružanje, uključujući dalekometne projektile, te poručio da se Hrvatska mora pripremiti i odgovoriti jačanjem vlastitih obrambenih sposobnosti. Smatra da o tome NATO mora ozbiljno razgovarati jer, kako je rekao, ostaje pitanje zbog čega Srbija gomila takvo naoružanje i kakve su njezine sigurnosne procjene.

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