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'MOJI POSLJEDNJI DANI'

Vučić najavio da daje ostavku 'za nekoliko tjedana', mijenjat će ga Ana Brnabić

Piše HINA,
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Vučić najavio da daje ostavku 'za nekoliko tjedana', mijenjat će ga Ana Brnabić
Foto: F.S./ATAImages/PIXSELL

Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat prestaje u svibnju 2027. i, po Ustavu, više se ne može kandidirati, suočen je s pritiscima studentskog pokreta i protuvladnih prosvjeda, da raspiše prijevremene izbore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u subotu da će "za nekoliko tjedana" podnijeti ostavku, a prema odredbama Zakona o predjsedniku Republike, na dužnosti bi ga u tom slučaju zamjenjivala aktualna predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ali ne dulje od tri mjeseca, što je otvorilo pitanje mogućeg izbornog kalendara.

- Ovo su moji posljednji dani i posljednji tjedni kao predsjednika Republike.... Za nekoliko tjedana podnijet ću ostavku", rekao je Vučić na mitingu svojih pristaša u Beogradu 

Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat prestaje u svibnju 2027. godine i, po Ustavu, više se ne može kandidirati, mjesecima je suočen s pritiscima studentskog pokreta i protuvladnih prosvjeda, da raspiše prijevremene izbore.

Istodobno, u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci (SNS), s čijeg je čela Vučić formalno odstupio u svibnju 2023. godine, sada ga nastoje pogurati na mjesto premijera, što bi prethodno podrazumijevalo pobjedu naprednjaka na parlamentarnim izborima da bi ga SNS ili koalicija koju predvodi mogli kandidirati za mandatara.

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Redovite predsjedničke izbore predsjednik Skupštine raspisuje 90 dana prije isteka mandata aktuelnog šefa države, tako da se izbori okončaju u narednih najkraće 30, a najdulje 60 dana.

U slučaju Vučićeve ostavke, zakon određuje da izvanredne predsjedničke izbore predsednik parlameta raspisuje tako da se održe najkasnije tri mjeseca od nastanka spriječenosti predsednika države da obavlja dužnost, odnosno prestanka mandata prije isteka vremena na koje je izabran.

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Vučić je svojim pristašama u subotu rekao kako se ponudio vodstvu SNS-a da predvodi stranku i da pobijedi na izborima, uključujući i prijevremene parlamentarne izbore, izvorno zakazane za 2027. 

Predložio je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove "Ujedinjena Srbija".

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Premda više puta najavljivani, prijevremeni izbori još nisu na vidiku, što čini neizvjesnim izborni kalendar u kojem bi SNS pokušao produljiti svoju 14-godišnju vlast. 

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