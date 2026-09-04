Vučić o Plenkoviću: Ogledalce ću mu poslati. Što hoće, da pasja groblja osnivamo kao komunisti

"Takvom čovjeku davati državne počasti znači da se moramo vratiti u 1. razred škole. Kakva poglavlja sektorska, prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpunog političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu", kazao je ovog tjedna hrvatski premijer Andrej Plenković o najavama iz Srbije da će monstrum i ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz najviše državne počasti.

Kazao je i kako su stigle nove generacije mladih koje ne znaju što je bilo 90-ih i da znaju samo iz briefinga koji su sve škrtiji. Jako je malo aktera koji razumiju, kaže premijer, razmjere monstruoznih zločina koje su oni počinili u Hrvatskoj i BiH.

A ta izjava je, očito, jako zasmetala srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću...

Kazao je da Hrvati prvo trebaju sebe pogledati u ogledalo i naučiti boriti se protiv nacizma, umjesto da drže prodike srpskom narodu... Posebno ga je 'očešao' onaj dio o 'temeljnim vrijednostima'.

- Najvažnija vrijednost je da jedna nacija bude odgojena, školovana i obrazovana da se bori protiv nacizma, a ne da s oduševljenjem prihvaća nacističke pozdrave i nacističke vrijednosti. Po tom pitanju bi mnogo novih razreda trebalo dodati u Hrvatskoj, da nauče da ne prihvaćaju nacizam kao najvišu vrijednost - kazao je Vučić, piše Telegraf.

Čovjek koji već godinama maltretira studente i sve koji su stali uz njih, koji na njih šalje batinaše, koji je okupio najgoru bagru u šatorima u centru Beograda da mu drže leđa... Smatra kako ima pravo dijeliti lekcije drugima.

Dodao je da, kad Hrvati kod sebe to naprave, neka drže prodike nekom drugom i da posebno ne mogu da drže prodike 'slobodarskom narodu koji se uvijek borio protiv fašizma i nacizama'...

- Beograd je jedini grad od glavnih gradova u bivšoj Jugoslaviji koji je bio bombardiran od strane nacista, nijedan drugi. Također, Beograd i Podgorica, 1944. godine, ali od strane saveznika, zbog fašističkog i nacističkog prisustva. Ali, želim vam reći da su to velike razlike i neusporedive stvari. Tako da, neka prvo sebe pogledaju u ogledalo, a onda neka drže nekom prodike - poručuje Vučić.

Kojemu evo malo lekcije iz povijesti.

Beograd nije jedini glavni grad u bivšoj Jugoslaviji kojeg su nacisti bombardirali. 'Udarali' su i po Sarajevu, napadnuti su vojni ciljevi kod Zagreba...

Beograd je najgore prošao, ali nije bio jedini bombardiran, kako lupeta srpski predsjednik.

Poručuje da je Hrvatima normalna stvar pozdrav 'ZDS', za kojeg kaže da je gori od nacističkog 'Sieg Heil'...

- A njima nije normalna stvar da nekoga sahranite, i ništa više od toga. Riječ jednu nisam govorio ni o meritumu ni o čemu. Pustili smo obitelj da sve organizira, mi smo servis da pomognemo i država to mora napraviti. Što hoćete, da ne osiguramo skup? Najvažniji cilj je da u ponedjeljak sve prođe sigurno i mirno. Tijelo se ne nalazi u skupštini, već u crkvi, kad bude autopsija završena, u skladu sa zahtjevom obitelji. Obitelj je tražila da bude u crkvi. Obitelj je odredila grobno mjesto. Što hoće u stvari? Pasja groblja da osnivamo? Kao što su komunisti radili? Da se ne zna gdje je tko sahranjen? Da ne može biti sahranjen pored svoje kćeri? Je li to hoćete? Neće moći dok sam ja predsjednik - poručuje Vučić.

Kazao je i kako će Plenkoviću poslati ogledalce ako ga nema, da vidi kako izgleda koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru i koncert na kojem je on bio u Zagrebu.

Plenković, inače, na tom koncertu nije bio, ali je posjetio Hipodrom i susreo se s Thompsonom uoči koncerta.