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OKUPLJENI IM PLJESKALI

Zaručili se na Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Rekla je 'da' i ponosno pokazala prsten

Piše 24sata,
Čitanje članka: 30 min
Zaručili se na Thompsonovom koncertu u Vukovaru: Rekla je 'da' i ponosno pokazala prsten
Foto: Čitatelj 24sata
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Dok je Marko Perković Thompson sinoć u Vukovaru pjevao 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova', jedan je mladić zaprosio svoju djevojku pred mnoštvom koje ih je podržalo pljeskom i glasnim uzvicima

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Dok je Marko Perković Thompson sinoć u Vukovaru pjevao 'Samo je ljubav tajna dvaju svjetova', jedan je mladić zaprosio svoju djevojku pred mnoštvom koje ih je podržalo pljeskom i glasnim uzvicima. Prizor su upotpunile baklje koje su okupljeni zapalili, a djevojka obavijena hrvatskom zastavom, ponosno im je pokazala zaručnički prsten. Pao je i poljubac, prije no što su jedno drugome nastavili pjevati romantične stihove. 

Foto: Čitatelj 24sata

Marko Perković Thompson sinoć je u Vukovaru održao humanitarni koncert 'Vukovar – Zajedno za budućnost' pred tisućama ljudi. Nakon što se podmire troškovi organizacije, sva preostala zarada ići će za završetak Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu i donatorsku kampanju 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.

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Pale zaruke na Thompsonovom koncertu VIDEO
Pale zaruke na Thompsonovom koncertu | Video: 24sata Video

Thompson se na početku koncerta prisutnima obratio emotivnim riječima: "Hvaljen Isus i Marija dragi prijatelji, došli smo, došli smo konačno u naš Vukovar. Grad koji s velikim ponosom izgovaram, ali nekada i s tugom, ali s velikim dostojanstvom i respektom." 

U publici su skandirali: "Vukovar, Vukovar, Vukovar! Do kraja govora glazbenik je pozdravio sve ljude, uključujući političare i crkvenike te sve koji su došli zbog humanitarne svrhe. "Večeras pjevamo, ne štedimo grlo", poručio je i zapjevao pjesmu "Bog i Hrvati". Podsjetio je i na kornatsku tragediju. 

Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost' Vukovar: Koncert Marka Perkovića Thompsona pod nazivom 'Vukovar – Zajedno za budućnost'
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Pošto je sutra obljetnica Kornata, sjetimo se hrabrih ljudi i vatrogasaca. I u omiškom požara poginuo je jedan vatrogasac - rekao je Thompson, a obratio se i svom sinu.

- Moj sin je tu večeras. Ante voli te tata, molili ste za njega - izjavio je Thompson i krenuo pjevat 'Sine moj'. 
Veliko oduševljenje krenulo je s pjesmom 'Bojna Čavoglave'.

POSVETIO MU 'SINE MOJ' Thompson u Vukovaru emotivno o svom sinu Anti: 'On je tu s nama večeras, voli te tata...'
Thompson u Vukovaru emotivno o svom sinu Anti: 'On je tu s nama večeras, voli te tata...'

- Bez obzira jer je osporavana, a osporavana je jer je simbol Domovinskog rata. Oni koji je osporavaju osporavaju i Domovinski rat - rekao je Thompson te počeo pjevati Bojnu Čavoglave. Tu je publika počela skandirati 'Za dom spremni'. Pred kraj svog nastupa otpjevao je pjesmu 'Pukni puško', koju je napisao 1992. godine.

- Ne izvodim ju često, ali u Vukovaru ide - rekao je pa zapjevao. Posljednja pjesma bila je 'Dan dolazi', a nakon toga je predstavio svoje glazbenike.

- Doći ćemo ti opet Vukovare, emocijo naša. Čuvajte Vukovar - rekao je na kraju, a koncert je završio vatrometom.

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