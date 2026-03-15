Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON IZJAVE

Vučić odgovorio Milanoviću: 'Hrvatska neka pazi što radi!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Vučić odgovorio Milanoviću: 'Hrvatska neka pazi što radi!'
Foto: M.M./ATAImages

Vučić je u četvrtak potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić odgovorio je Zoranu Milanoviću te poručio da bi Hrvatska trebala paziti što radi, prenosi Danas.rs. Njegova izjava dolazi nakon što mu je Zoran Milanović poručio da pazi što govori. 

- Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosni sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ili bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i bolje odnose, iako nema gadosti koje mi nisu govorili - rekao je Vučić tijekom obilaska Bajine Bašte. Dodao je kako je za Srbiju izabrao put mira i stabilnosti i da je na građanima da izaberu tko će vladati državom.

Podsjetimo, Vučić je u četvrtak potvrdio da Srbija ima hipersonične balističke rakete zrak-zemlja ustvrdivši kako ona nema namjeru nikog napasti, ali je istaknuo kako strahuje da bi Srbija u budućnosti mogla biti meta napada navodnog vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova. 

Iz MORH-a napali Milanovića: 'Otkrio si vojnu tajnu, izdaja!'

Vučićeve izjave Milanović je nazvao "neobičnima" i "šašavima", dodajući da ga je već upozorio da memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji na razini ministarstva obrane ne predstavlja međunarodni ugovor ni bilo kakav vojni savez te da Hrvatska nema vojsku koja bi bila potrebna za takav napad.

- To je opako oružje, ni jedna europska država ga nema. To je vrlo opaka tehnologija protiv koje ni njemački protuzračni sustavi ne pomažu previše i sad Srbija to ima. I što će Srbija s tim? Napast Hrvatsku? Pa to bi bilo grozno za nas, ali još gore za njih. I ovim putem pozivam predsjednika Srbije, ako je to moguće i ako to ima smisla, da pazi što govori - kazao je Milanović referirajući se na izjavu u kojoj ga je Vučić optužio za planiranje napada na Srbiju. 

Milanović: 'Srbija nabavlja i napadno oružje i to me brine'

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026