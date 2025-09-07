Obavijesti

Vučić smijenio zapovjednika antiterorističke jedinice Srbije jer nije htio mlatiti građane?

Piše Tina Jokić,
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Srbijanski predsjednik poslao u mirovinu Spasoja Vulevića na kojega se žalio više puta zamjerajući mu manjak lojalnosti. Nova.rs piše da mu je Vučić zapamtio i to što mu nije htio salutirati na jednoj od smotri jedinice

Dugogodišnji zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice Srbije (SAJ), Spasoje Vulević, tijekom ovog vikenda je umirovljen odlukom Ministarstva unutarnjih poslova, a odluka stupa na snagu već u ponedjeljak. Prema informacijama kojima raspolažu srpski mediji, odluka je donesena nakon mnogobrojnih napada na Vulevića u medijima koji su pod kontrolom vlasti, ali i na osobno inzistiranje predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji se u više navrata javno žalio na njega.

Portal Radar navodi kako je Vulević nekoliko puta odbio zahtjeve Vučića da njegova jedinica intervenira protiv građana tijekom višemjesečnih prosvjeda u gradovima diljem Srbije, a portal nova.rs ističe i mogući osobni animozitet Vučića prema Vuleviću. Naime, zapovjednik SAJ-a navodno mu nije salutirao prilikom nekih smotri te jedinice i to mu osvetoljubivi Vučić nikad nije oprostio. Pretpostavlja se i da je to jedan od razloga zbog kojih se MUP odriče usluga dugogodišnjeg iskusnog zapovjednika i šalje ga u mirovinu, za koju je, doduše, i ispunio uvjete.

Vulević je bio na čelu SAJ-a gotovo dva desetljeća, a u MUP-u je od 1993. godine. Prvi je srbijanski policajac koji je diplomirao na prestižnoj FBI akademiji, a njegova karijera ostala je čista s profesionalno obučenim i discipliniranim pripadnicima. Tjednik Vreme navodi kako je Vulević "odbio transformirati SAJ u pretorijansku gardu vlasti, što je u političkoj eliti doživljeno kao neposluh" te dodaje da je "njegov autoritet unutar policije postao prepreka upravo zato što nije želio da se jedinica koristi u akcijama protiv građana".

U Srbiji zbog svega vlada zabrinutost jer, navode tamošnji nezavisni mediji, njegovo umirovljenje pokazuje da "policiju napuštaju profesionalci s integritetom, a zamjenjuju ih kadrovi spremni na političku lojalnost". Upravo ta tražena odanost često je bila Vučićeva tema. On je, naime, nekoliko puta u svojim govorima apostrofirao Vulevića kao jednog od policajaca koji nisu dovoljno lojalni režimu, premda je SAJ izvršavao sve naredbe do početka prosvjeda u studenom prošle godine.

SAJ je svoj profesionalizam, pišu srpski mediji, pokazao u mnogim opasnim situacijama i talačkim krizama, a gušili su i prosvjede protiv korona-mjera 2020. godine. Smatraju kako je možda baš profesionalizam postao trn u oku naprednjačkom rukovodstvu MUP-a Srbije, koje je stvorilo svoju parapoliciju u policiji, ozloglašenu Jedinicu za osiguranje određenih osoba i objekata te Antiterorističku grupu, iako za to pored SAJ-a nije bilo potrebe.

