Srbijanski predsjednik poslao u mirovinu Spasoja Vulevića na kojega se žalio više puta zamjerajući mu manjak lojalnosti. Nova.rs piše da mu je Vučić zapamtio i to što mu nije htio salutirati na jednoj od smotri jedinice
Vučić smijenio zapovjednika antiterorističke jedinice Srbije jer nije htio mlatiti građane?
Dugogodišnji zapovjednik Specijalne antiterorističke jedinice Srbije (SAJ), Spasoje Vulević, tijekom ovog vikenda je umirovljen odlukom Ministarstva unutarnjih poslova, a odluka stupa na snagu već u ponedjeljak. Prema informacijama kojima raspolažu srpski mediji, odluka je donesena nakon mnogobrojnih napada na Vulevića u medijima koji su pod kontrolom vlasti, ali i na osobno inzistiranje predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji se u više navrata javno žalio na njega.
Portal Radar navodi kako je Vulević nekoliko puta odbio zahtjeve Vučića da njegova jedinica intervenira protiv građana tijekom višemjesečnih prosvjeda u gradovima diljem Srbije, a portal nova.rs ističe i mogući osobni animozitet Vučića prema Vuleviću. Naime, zapovjednik SAJ-a navodno mu nije salutirao prilikom nekih smotri te jedinice i to mu osvetoljubivi Vučić nikad nije oprostio. Pretpostavlja se i da je to jedan od razloga zbog kojih se MUP odriče usluga dugogodišnjeg iskusnog zapovjednika i šalje ga u mirovinu, za koju je, doduše, i ispunio uvjete.
Vulević je bio na čelu SAJ-a gotovo dva desetljeća, a u MUP-u je od 1993. godine. Prvi je srbijanski policajac koji je diplomirao na prestižnoj FBI akademiji, a njegova karijera ostala je čista s profesionalno obučenim i discipliniranim pripadnicima. Tjednik Vreme navodi kako je Vulević "odbio transformirati SAJ u pretorijansku gardu vlasti, što je u političkoj eliti doživljeno kao neposluh" te dodaje da je "njegov autoritet unutar policije postao prepreka upravo zato što nije želio da se jedinica koristi u akcijama protiv građana".
U Srbiji zbog svega vlada zabrinutost jer, navode tamošnji nezavisni mediji, njegovo umirovljenje pokazuje da "policiju napuštaju profesionalci s integritetom, a zamjenjuju ih kadrovi spremni na političku lojalnost". Upravo ta tražena odanost često je bila Vučićeva tema. On je, naime, nekoliko puta u svojim govorima apostrofirao Vulevića kao jednog od policajaca koji nisu dovoljno lojalni režimu, premda je SAJ izvršavao sve naredbe do početka prosvjeda u studenom prošle godine.
SAJ je svoj profesionalizam, pišu srpski mediji, pokazao u mnogim opasnim situacijama i talačkim krizama, a gušili su i prosvjede protiv korona-mjera 2020. godine. Smatraju kako je možda baš profesionalizam postao trn u oku naprednjačkom rukovodstvu MUP-a Srbije, koje je stvorilo svoju parapoliciju u policiji, ozloglašenu Jedinicu za osiguranje određenih osoba i objekata te Antiterorističku grupu, iako za to pored SAJ-a nije bilo potrebe.
