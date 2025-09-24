Vučić u UN-u: 'Lažu sve vrijeme da je Srbija ruska marioneta i da će započeti rat na Balkanu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić održao je oštar i sumoran govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku, optuživši najmoćnije zapadne zemlje za licemjerje i primjenu dvostrukih standarda te ustvrdivši da je kolaps međunarodnog prava počeo agresijom na njegovu zemlju, a ne ratom u Ukrajini. Upozorio je kako se svijet nalazi na rubu "nuklearnog holokausta" te odlučno odbacio tvrdnje da je Srbija "ruska marioneta" koja planira izazvati sukobe u regiji.

U središtu Vučićevog obraćanja bila je teza da je presedan kršenja Povelje UN-a i međunarodnog prava postavljen mnogo prije sukoba u Ukrajini.

- Apsolutna je neistina da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija - poručio je Vučić s govornice Ujedinjenih naroda.

Foto: Shannon Stapleton

Prema njegovim riječima, Povelja UN-a i Rezolucija 1244 Vijeća sigurnosti grubo su pogažene 1999. godine "kada je napadnut i komadan teritorijalni integritet Srbije". Optužio je Zapad da je "apsolutna dominacija kapitalističkog načina proizvodnje" i "hegemonija zapadnih ideja" dovela do uništenja Sovjetskog Saveza i Jugoslavije.

- Oni koji su počinili agresiju na Srbiju danas nas pokušavaju uvjeriti da je odcjepljenje Kosova i Metohije jedino demokratsko i razumno rješenje - rekao je, dodajući kako je neosporna sila Zapada tada "pomogla raskomadati Jugoslaviju, a zatim je počela činiti isto sa Srbijom".

Foto: Shannon Stapleton

Vučić se izravno osvrnuo na optužbe o vezama Beograda s Moskvom, koje su se, kako kaže, intenzivirale tijekom posljednjih godina.

- Lažu sve vrijeme, više od dvije i pol godine, kako ćemo mi po ruskom nalogu započeti rat na Balkanu. Nismo sluge ni Rusije ni SAD-a. Imamo vlastitu politiku i vlastite interese - naglasio je Vučić. Izrazio je frustraciju što se o Ukrajini govori posvuda, dok se "o Srbiji nitko ne usuđuje govoriti" osim kroz prizmu, kako tvrdi, lažnih optužbi koje služe interesima velikih sila.

Foto: Jeenah Moon

Posebno je kritizirao naoružavanje Kosova, koje smatra izravnim kršenjem Rezolucije 1244. "Svakodnevno isporučuju oružje takozvanim kosovskim sigurnosnim snagama, koje će sutra postati oružane snage Albanaca na teritoriju Srbije", rekao je, pitajući se prema kojem međunarodnom dokumentu to čine i nazvavši to "pokušajem izazivanja rata".

Osvrnuo se i na, kako kaže, sustavno potkopavanje prava Srba na Kosovu, spomenuvši zabranu korištenja srpskog dinara, zabranu poštanskih usluga te progon svega što je srpsko, što je opisao kao "brutalnost i bezumlje". Unatoč svemu, ponovio je predanost Srbije dijalogu pod okriljem Europske unije, iako je istaknuo da Unija zanemaruje vlastite principe podržavajući neovisnost Kosova.

Foto: Shannon Stapleton

Zaključujući svoj govor, Vučić je izrazio duboku zabrinutost zbog globalnih napetosti i "geopolitičke noćne more kojoj se ne nazire kraj". Pozvao je na obnovu povjerenja u međunarodno pravo, ističući da principi moraju vrijediti za sve, a ne da budu alat u rukama moćnih.

- Vjerujem u svijet temeljen na stvarnim, a ne lažnim vrijednostima, i vjerujem da će snaga zemalja u razvoju... biti temelj novog, drugačijeg i boljeg svijeta - poručio je, naglasivši da se Srbija nikada neće odreći svoje slobode i neovisnosti.