Vučić zove Putina da mu gradi nuklearke. Popularnost EU u Srbiji ekstremno niska

Posebno istraživanje Eurobarometra pokazuje da 56 posto građana Europske unije podržava daljnje proširenje EU-a. Potpora je osobito izražena među mladima: otprilike dvije trećine ispitanika u dobi od 15 do 39 godina smatra da bi (potencijalne) zemlje kandidatkinje trebale pristupiti EU-u nakon što ispune potrebne uvjete.

Većina ispitanika također vjeruje da bi njihova vlastita zemlja imala koristi od budućeg proširenja. Kao najprepoznatljivije prednosti navode se jači globalni utjecaj, veće tržište za poduzeća iz EU-a, više prilika za zapošljavanje te veća solidarnost i sigurnost. Istraživanje je provedeno između veljače i ožujka 2025., a obuhvatilo je više od 26.300 građana u svih 27 država članica EU-a. Cjeloviti rezultati i informativni listovi po državama dostupni su na internetu.

Foto: Alexander Kazakov

Istraživanja percepcije u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima

Dodatno su provedena i istraživanja percepcije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Gruziji, Moldovi, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini. Uzorak od 1.000 ispitanika po zemlji odabran je metodom dvostupančnog stratificiranog uzorkovanja, a intervjui su obavljeni licem u lice (CAPI metoda) između svibnja i lipnja 2025.

Foto: Maxim Shemetov

Na Zapadnom Balkanu, najpozitivnija slika EU-a zabilježena je u Albaniji 82 posto, gdje građani posebno cijene potporu EU-a gospodarskom razvoju i borbi protiv korupcije. S druge strane, slika EU-a u Srbiji 38 posto narušena je zbog niskih razina povjerenja. U zemljama Istočnog partnerstva, percepcija EU-a također je izazovna: u Moldovi iznosi 55 posto, u Ukrajini 49 posto, a u Gruziji 43 posto.

Vučić zove Putina

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ruske kompanije da se aktivno uključe u infrastrukturne projekte u Srbiji, posebno istaknuvši Rosatom i Ruske željeznice kao poželjne partnere, tijekom razgovora sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom, piše Nova rs.

„Moram poručiti svim ruskim kompanijama koje žele sudjelovati u infrastrukturnim projektima u Srbiji – dobrodošle su, uključujući Ruske željeznice, Rosatom, naravno, i mnoge druge,“ rekao je Vučić tijekom sastanka s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u Pekingu.

Ova izjava dolazi u trenutku dodatnog jačanja odnosa između dviju zemalja, osobito u području energetike i transporta, a sve se češće spominje i mogućnost da bi Rusija mogla graditi nuklearne elektrane u Srbiji.

Foto: Gavriil Grigorov

Suradnja između Srbije i Rusije u području nuklearne energije najavljivana je u više navrata tijekom 2025. godine.

Kako je objavljeno 14. svibnja u listu Izvestija, Marija Deurić, direktorica predstavništva državne korporacije Rosatom u Srbiji, izjavila je na Forumu o energetskoj tranziciji Zapadnog Balkana u Beogradu da je Rosatom spreman ponuditi Srbiji čitav spektar rješenja — od nuklearnih elektrana male snage temeljenih na reaktorima RITM‐200, do velikih energetskih blokova generacije 3+.

Dodala je i da bi izgradnja nove nuklearne elektrane u Srbiji stvorila dugoročne uvjete za socioekonomski prosperitet zemlje, kao i da bi značajno ojačala njezinu energetsku neovisnost. Nova elektrana predstavljala bi pouzdan, učinkovit i čist izvor energije.

Direktor Rosatoma Aleksej Likačev izjavio je da Vučićev posjet Moskvi 9. svibnja označava početak nove etape suradnje između Rusije i Srbije u području razvoja nuklearne infrastrukture, prenijela je tada agencija Interfax.

Srbija je u studenom 2024. ukinula višedesetljetni moratorij na korištenje nuklearne energije, a već je tijekom 2025. godine formirala stručne komisije za procjenu izvedivosti izgradnje nuklearne elektrane. Planovi uključuju analizu potencijalnih partnera, među kojima su, osim Rusije, i Francuska te Kina.