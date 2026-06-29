Vučićeva taktika! Dijeli više od 600 milijuna eura građanima, a onda planira na izbore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u ponedjeljak paket novih mjera za poboljšanje životnog standarda vrijedan više od 600 milijuna eura, kojim će biti obuhvaćeno više od tri milijuna građana, a prijevremene izbore u Srbiji najavio "u naredna tri, četiri mjeseca". Vučić je u javnom obraćanju izjavio je da će izbori u Srbiji biti "u naredna tri, četiri mjeseca", istaknuvši kako će njegova odluka da li će se kandidirati za predsednika vlade biti "transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom". Tu odluku, dodao je, građani mogu očekivati "već od kraja srpnja".

Govoreći o ekonomskim mjerama države, Vučić je istaknuo kako je za državu važno da kroz razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) sačuva mjere za ublažavanje energetske krize.

On je najavio i pomoć socijalno ugroženima, jeftinije lijekove za sve građane koji primaju terapije, te jednokratnu pomoć od za nešto više od 220 eura primateljima socijalne skrbi, a neznatno više od 220 eura i primateljima dodatka za djecu.

On je kao pomoć države obećao i uplatu 30.000 vaučera u vrijednosti od po 85 eura umirovljenicima koji primaju mirovinu do 678 eura, čime će biti obuhvaćeno oko 1.000.340 umirovljenika.

Vučić je, govoreći o povećanju mirovina, najavio da će, ako stopa rasta bude prešla tri posto - prije kraja godine biti značajnog povećanja plaća i mirovina.

Dodao je i da je inflacija pod kontrolom i u propisanim okvirima.

Prema projekcijama Narodne banke Srbije (NBS), ove godine očekuje se inflacija od 3 posto, uz odstupanje od te projekcije u plus i minus za 1,5 postotnih bodova.

Vučić je u obraćanju javnosti rekao i da će država "biti potpuno spremna" za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, koji će biti uveden svibnju iduće godine i da će vojarne biti logistički i infrastrukturno spremne da prime očekivani broj vojnika.