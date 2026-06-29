Vučić je istaknuo kako je za državu važno da kroz razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) sačuva mjere za ublažavanje energetske krize
Vučićeva taktika! Dijeli više od 600 milijuna eura građanima, a onda planira na izbore
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u ponedjeljak paket novih mjera za poboljšanje životnog standarda vrijedan više od 600 milijuna eura, kojim će biti obuhvaćeno više od tri milijuna građana, a prijevremene izbore u Srbiji najavio "u naredna tri, četiri mjeseca". Vučić je u javnom obraćanju izjavio je da će izbori u Srbiji biti "u naredna tri, četiri mjeseca", istaknuvši kako će njegova odluka da li će se kandidirati za predsednika vlade biti "transparentna i u skladu sa Ustavom i zakonom". Tu odluku, dodao je, građani mogu očekivati "već od kraja srpnja".
Govoreći o ekonomskim mjerama države, Vučić je istaknuo kako je za državu važno da kroz razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) sačuva mjere za ublažavanje energetske krize.
On je najavio i pomoć socijalno ugroženima, jeftinije lijekove za sve građane koji primaju terapije, te jednokratnu pomoć od za nešto više od 220 eura primateljima socijalne skrbi, a neznatno više od 220 eura i primateljima dodatka za djecu.
On je kao pomoć države obećao i uplatu 30.000 vaučera u vrijednosti od po 85 eura umirovljenicima koji primaju mirovinu do 678 eura, čime će biti obuhvaćeno oko 1.000.340 umirovljenika.
Vučić je, govoreći o povećanju mirovina, najavio da će, ako stopa rasta bude prešla tri posto - prije kraja godine biti značajnog povećanja plaća i mirovina.
Dodao je i da je inflacija pod kontrolom i u propisanim okvirima.
Prema projekcijama Narodne banke Srbije (NBS), ove godine očekuje se inflacija od 3 posto, uz odstupanje od te projekcije u plus i minus za 1,5 postotnih bodova.
Vučić je u obraćanju javnosti rekao i da će država "biti potpuno spremna" za uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, koji će biti uveden svibnju iduće godine i da će vojarne biti logistički i infrastrukturno spremne da prime očekivani broj vojnika.
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