Vučković: Ne možemo obećati uklanjanje 33.000 tona zakopanog otpada u tri mjeseca

Vlada ne može obećati da će oko 33.000 tona zakopanog otpada u Gospiću biti u potpunosti iskopano, odvezeno i zbrinuto u roku od tri mjeseca, izjavila je u četvrtak ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković nakon sjednice Vlade. "Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u tri mjeseca zakopani otpad u Gospiću”, rekla je Vučković.

Riječ je o najvećem, još neriješenom, dijelu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Za konačno zbrinjavanje oko 33.000 tona zakopanog otpada država još ispituje interes energana, odlagališta opasnog otpada i drugih tvrtki u Europi.

Građanska inicijativa iz Gospića traži da se taj otpad iskopa i ukloni u roku od tri mjeseca, dok je premijer Andrej Plenković spomenuo i mogućnost da se nakon iskapanja privremeno premjesti na drugu lokaciju dok se ne pronađe konačno rješenje za njegovo zbrinjavanje.

Vučković je pojasnila da dodatna uzorkovanja pokazuju kako je riječ o vrlo heterogenom materijalu s velikim udjelom kamenja i zemlje te da ne bi bilo odgovorno prema državnom proračunu sav taj materijal tretirati i plaćati kao opasni otpad.

Pet tvrtki zainteresirano za uzorkovanje

Uzorkovanje zakopanog otpada počelo je u utorak i trajat će 15 dana. Za uzorkovanje su se prijavile tvrtke iz Francuske, Belgije, Grčke i Mađarske te jedna hrvatska tvrtka.

Vučković je rekla da zainteresirane inozemne tvrtke imaju energane u više država ili odlagališta opasnog otpada u inozemstvu. Opasni otpad, dodala je, trenutačno se u Hrvatskoj ne može odložiti niti na drugi odgovarajući način zbrinuti ili oporabiti.

Plan sanacije zakopanog otpada gotovo je dovršen i bit će prema potrebi nadograđen rezultatima uzorkovanja i završne faze istraživanja tržišta. Ministarstvo se dodatno konzultira sa širom znanstvenom zajednicom.

Vučković je rekla da će se uz predstavljanje plana sanacije objaviti i koji će se postupak javne nabave primijeniti za konačno zbrinjavanje zakopanog otpada. Mogući su otvoreni, pregovarački i natjecateljski postupak.

Plan će sadržavati procjenu rizika, zaštitne mjere, razmatrane varijante i rješenje koje Ministarstvo smatra najboljim, kao i alternative ako osnovni postupci ne uspiju.

Prekrivanje zakopanog otpada u roku od 30 dana

Istodobno se priprema prekrivanje zakopanog otpada kako bi se smanjio rizik daljnjeg onečišćenja.

Vučković je rekla da završava žalbeni rok te da prema informacijama kojima raspolaže žalbi nije bilo. Očekuje da će izvođač biti uveden u posao u roku od nekoliko dana, nakon čega ima 30 dana za završetak radova.

Odvojeno od zakopanog otpada, Vlada je donijela odluku o energetskoj oporabi 650 tona neopasnog otpada nakon što je ponuditelj izabran u otvorenom postupku javne nabave odustao od sanacije. Taj bi posao trebao početi bez odgode i završiti u najviše 45 dana.

Vučković je govorila i o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom, za koje je rekla da donose brojne novosti i unaprjeđuju sustav gospodarenja otpadom. Pripremane su više od godinu dana i prošle su dva savjetovanja s javnošću.