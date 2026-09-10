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U ROKU 45 DANA

Plenković: Otpad iz Gospića ide u dvije hrvatske cementare!

Piše HINA,
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Plenković: Otpad iz Gospića ide u dvije hrvatske cementare!
Zagreb: 201. sjednica Vlade | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Premijer Andrej Plenković najavio je da će neopasni otpad iz Gospića biti uklonjen u suradnji s dvije domaće cementare, a cijeli proces trebao bi biti završen unutar 45 dana.

Premijer Andrej Plenković rekao je u četvrtak  da će dvije hrvatske cementare - Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima su obavili razgovore, provesti postupak uklanjanja neopasnog otpada iz Gospića u vrijednosti najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda Tabak Grupe, koja je odustala od posla. "Rok će maksimalno biti 45 dana"; rekao je Plenković na sjednice Vlade. Najavio je da će, kada je riječ o otpadu u Gospiću, Vlada danas donijeti odluku kojom se  određuje žurno preuzimanje, uklanjanje, transport, oporaba te drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji se nalazi na lokaciji PPK Velebit. 

Postupanje se provodi radi potpunog uklanjanja tog otpada te njegovog zakonitog i okolišno prihvatljivog zbrinjavanja. 

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"Nakon što je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio odluku o odabiru ponuditelja za odvoz neopasnog otpada iz Gospića, koji je u vrećama, Vlada je vidjevši da procedura donijela odluku da se taj postupak poništi. Munjevito smo reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare Holcim Hrvatska i Nexe, s kojima smo ovih dana obavili razgovore, biti oni koji će provesti taj postupak i to u vrijednosti najviše do 357.500 eura, koliko je i bila ponuda tvrtke koja je na kraju odustala od posla"; rekao je.

Istaknuo je da će rok biti maksimalno 45 dana.

Voda za piće nije ugrožena, izvješća trebaju tumačiti stručnjaci

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništio je postupak javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje otpada iz vreća na otvorenom na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, nakon što je odabrana tvrtka Tabak Grupa povukla ponudu.  

Plenković je kazao i da su u Gospiću angažirani na svim drugima aspektima sanacije otpada i u pogledu rasutog otpada, prikrivanja te cjelovite sanacije zakopanog otpada.

 Istaknuo je i kako po svim objavljenim vještačenjima  i izvješćima nema ugroze vode za piće iz sustava javne vodoopskrbe u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji.

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Posebno važnim smatra da sva relevantna izviješća budu transparentno objavljena i da ih tumače stručnjaci, znanstvenici te vještaci koji iza njih stoje. 

"Snažno podržavamo punu transparentnost, pravodobno i cjelovito informiranje građana o svim fazama i elementima tog postupka jer su građani zainteresirani i zabrinuti. Jednako tako je nužno da ta izvješća komentiraju prije svega oni koji su ih radili. Nemamo nikakvih razloga sumnjati da bi to na bilo koji način ugrozilo ta izviješća u daljnjoj fazi kaznenog postupka"; rekao je.

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Također, očekuje od njih i DORH-a da da postignu dogovor da oni koji pišu ta izvješća njih i objašnjavaju.

Imamo situaciju da izvješća budu objavljena bez da ih itko tumači a onda se na njih naslanjaju oni koji jako malo stručnoga znaju što u tim izvješćima piše, kazao je.

Grupa stručnjaka sa fakulteta pomoći će u interpretaciji izvješća 

Stoga će Vlada angažirati grupu stručnjaka sa različitih fakulteta koji će im pomoći u interpretaciji svih izvješća.

"Taj dio u potpunosti izostaje iz javne rasprave i time se velik dio građana, ne samo dezinformira, nego dovodi u zabludu kada je riječ o kvaliteti  vode i eventualnoj pogrešnoj percepciji ugroženosti tla i vode", upozorio je.

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Naveo je i da je cijela javna percepcija negativno utjecala na poljoprivrednike iz Gospića i Ličko-senjske županije.    

Plenković je kazao i da će Vlada za glavnog državnog inspektora danas imenovati Tončija Glavinića.     

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