Obavijesti

News

Komentari 0
KRITIZIRALA OPORBU

Vučković o zakopanom otpadu: Rok će biti jedan od kriterija

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Vučković o zakopanom otpadu: Rok će biti jedan od kriterija
Foto: RTL Danas
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Što se tiče ovog vanjskog dijela otpada, koliko je meni poznato, riječ je o procijenjenom vremenu za zbrinjavanje od otprilike godinu dana, kaže ministrica i odbacuje tvrdnje da je ministarstvo izdalo dozvolu za odlaganje spornog otpada

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u razgovoru za RTL Danas komentirala je prozivke oporbe koja traži opoziv Vlade, a na pitanje je li zakazao sustav državnog nadzora, Vučković ističe kako je potrebno precizirati o kojem se nadzoru radi, navodeći lokalni nadzor, Državni inspektorat i pravosudni sustav kao ključne karike u lancu. Odlučno je odbacila tvrdnje oporbenih zastupnika da je Ministarstvo zaštite okoliša izdalo dozvolu za odlaganje spornog otpada.

​- Ovdje ću opet osporiti više puta izgovorenu laž od različitih oporbenih zastupnika u Hrvatskom saboru. Oni znaju dok je izgovaraju da ne izgovaraju istinu. Kažu da smo mi dali dozvolu. Ponavljaju to i to ulazi u uši ljudi, a to je potpuna neistina - izjavila je Vučković.

Naglasila je kako Ministarstvo nije izdalo nikakve dozvole za sporne lokacije, već da su u slučajevima gdje su dozvole postojale, one bile isključivo u nadležnosti županija.

EKOCID U LICI Voda u Gospiću pod povećalom! Dok se HZJZ bavi demantijima, ljudi čekaju rezultat novog testa
Voda u Gospiću pod povećalom! Dok se HZJZ bavi demantijima, ljudi čekaju rezultat novog testa

​- U svim tim slučajevima gdje je postojala dozvola, postojala je županijska dozvola. Primjerice, na jednoj lokaciji je četiri puta izdavana nakon što je ukinuta - pojasnila je ministrica, dodajući da komunalno redarstvo ima obvezu obilaziti teren, uočavati i prijavljivati ilegalne lokacije.

Crne točke diljem Hrvatske

Problem ilegalnog otpada nije ograničen samo na Gospić. Ministrica je potvrdila da se radi o tisućama tona opasnog otpada na više lokacija, koje su postale "crne točke" i posljedica su nezakonitih radnji.

​- One su u Gospiću, u Samoboru, u Pazinu, u Benkovcu i u Bedekovčini. Govorimo o tisućama tona na svim tim lokacijama - rekla je Vučković, dodajući da je Ministarstvo pristupilo sanaciji i drugih onečišćenih područja koja nisu nužno posljedica kriminalnih aktivnosti.

U PETAK U GOSPIĆU Dušica Radojčić o Gospiću: Plenković je odgovoran za korumpirani sustav nadzora
Dušica Radojčić o Gospiću: Plenković je odgovoran za korumpirani sustav nadzora

Sanacija će potrajati, rok će biti ključan

Iako javnost i građani pogođenih područja očekuju hitno rješenje, ministrica objašnjava da je sanacija složen i dugotrajan proces, posebice kada je riječ o heterogenom otpadu.

​- Što se tiče ovog vanjskog dijela otpada, koliko je meni poznato, riječ je o procijenjenom vremenu za zbrinjavanje od otprilike godinu dana - navela je.

Poseban izazov predstavlja zakopani otpad, za čiju je sanaciju potrebna detaljna priprema i potpuna analitička izvješća koja su rađena u sklopu USKOK-ovog postupka. Ministarstvo priprema javnu nabavu za njegovo uklanjanje, a Vučković obećava da će rok izvedbe biti jedan od ključnih kriterija pri odabiru izvođača.

​- Što se tiče zakopanog dijela otpada koji građane opravdano muči, mi ćemo roku dati veliku važnost u procesu nabave. Pričekajmo da je pripremimo. Poduzeli smo sve moguće radnje, a najbolji je put da rok bude jedan od kriterija, i on će biti - poručila je, uz obećanje da će Ministarstvo kontinuirano pratiti stanje okoliša i o svemu izvještavati javnost.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'
TKO JE ZNAO?

Imamo mail iz 2023. o otpadu u Gospiću. Starčević: 'Kokošari su se prodali za stotine tisuća eura'

Još 2023. navodno je poslan mail na Ličko-senjsku Županiju, Grad i komunalne djelatnike o otpadu u silosu. Uključeni tvrde da ga nikad nisu primili. Karlo Starčević upire prstom u Andriju Mikulića i vrh države
Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava
PIŠE: TOMISLAV KLAUŠKI

Dok traju politički obračuni, ekološka bomba u Lici otkucava

Dok sanacija stoji. Dok se Gospić guši. Dok se Lika truje. A Hrvatska dugoročno zagađuje. Ekološka bomba otkucava dok se političke stranke nadmeću koja će pokupiti najviše bodova
Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €
KOMENTAR: BORIS RAŠETA

Oni su na ekocidu uzeli pare, a mi ćemo platiti 125 milijuna €

Ni 2024, nakon prvih upozorenja za Gospić, Inspektorat nije učinio ništa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026