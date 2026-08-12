Vučković o zakopanom otpadu: Rok će biti jedan od kriterija

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u razgovoru za RTL Danas komentirala je prozivke oporbe koja traži opoziv Vlade, a na pitanje je li zakazao sustav državnog nadzora, Vučković ističe kako je potrebno precizirati o kojem se nadzoru radi, navodeći lokalni nadzor, Državni inspektorat i pravosudni sustav kao ključne karike u lancu. Odlučno je odbacila tvrdnje oporbenih zastupnika da je Ministarstvo zaštite okoliša izdalo dozvolu za odlaganje spornog otpada.

​- Ovdje ću opet osporiti više puta izgovorenu laž od različitih oporbenih zastupnika u Hrvatskom saboru. Oni znaju dok je izgovaraju da ne izgovaraju istinu. Kažu da smo mi dali dozvolu. Ponavljaju to i to ulazi u uši ljudi, a to je potpuna neistina - izjavila je Vučković.

Naglasila je kako Ministarstvo nije izdalo nikakve dozvole za sporne lokacije, već da su u slučajevima gdje su dozvole postojale, one bile isključivo u nadležnosti županija.

​- U svim tim slučajevima gdje je postojala dozvola, postojala je županijska dozvola. Primjerice, na jednoj lokaciji je četiri puta izdavana nakon što je ukinuta - pojasnila je ministrica, dodajući da komunalno redarstvo ima obvezu obilaziti teren, uočavati i prijavljivati ilegalne lokacije.

Crne točke diljem Hrvatske

Problem ilegalnog otpada nije ograničen samo na Gospić. Ministrica je potvrdila da se radi o tisućama tona opasnog otpada na više lokacija, koje su postale "crne točke" i posljedica su nezakonitih radnji.

​- One su u Gospiću, u Samoboru, u Pazinu, u Benkovcu i u Bedekovčini. Govorimo o tisućama tona na svim tim lokacijama - rekla je Vučković, dodajući da je Ministarstvo pristupilo sanaciji i drugih onečišćenih područja koja nisu nužno posljedica kriminalnih aktivnosti.

Sanacija će potrajati, rok će biti ključan

Iako javnost i građani pogođenih područja očekuju hitno rješenje, ministrica objašnjava da je sanacija složen i dugotrajan proces, posebice kada je riječ o heterogenom otpadu.

​- Što se tiče ovog vanjskog dijela otpada, koliko je meni poznato, riječ je o procijenjenom vremenu za zbrinjavanje od otprilike godinu dana - navela je.

Poseban izazov predstavlja zakopani otpad, za čiju je sanaciju potrebna detaljna priprema i potpuna analitička izvješća koja su rađena u sklopu USKOK-ovog postupka. Ministarstvo priprema javnu nabavu za njegovo uklanjanje, a Vučković obećava da će rok izvedbe biti jedan od ključnih kriterija pri odabiru izvođača.

​- Što se tiče zakopanog dijela otpada koji građane opravdano muči, mi ćemo roku dati veliku važnost u procesu nabave. Pričekajmo da je pripremimo. Poduzeli smo sve moguće radnje, a najbolji je put da rok bude jedan od kriterija, i on će biti - poručila je, uz obećanje da će Ministarstvo kontinuirano pratiti stanje okoliša i o svemu izvještavati javnost.