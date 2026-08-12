Voda u Gospiću pod povećalom! Dok se HZJZ bavi demantijima, ljudi čekaju rezultat novog testa

Dok državni vrh i struka uvjeravaju javnost da je voda u Lici potpuno sigurna, činjenice s terena otvaraju ozbiljna pitanja. Naime, posljednja analiza gospićke vode na PFAS spojeve, poznate kao "vječne kemikalije", provedena je još 23. ožujka, kako tvrde iz Ličkih voda.

Prvi uzorci nakon pet mjeseci uzeti su u utorak ujutro, a nove rezultate javnost bi trebala doznati u četvrtak. To znači da u trenutku u kojem je premijer, nakon izvanrednog sastanka užega kabineta i parlamentarne većine, poručio kako građani Gospića mogu biti mirni jer "prema mjerenjima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nema ugroze za pitku vodu", novi rezultati testiranja još nisu postojali. Katarina Rukavina iz Ličkih voda u razgovoru s Katarinom Plantak za N1 potvrdila je da vodu u Gospiću redovito kontroliraju te da je mikrobiološki ispravna. Na pitanje kad je posljednji put analizirana upravo na PFAS spojeve odgovorila je da je to bilo prije gotovo pet mjeseci.

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- U Gospiću je u ožujku bila izvanredna analiza na Mrđenovcu i u razvodnom oknu u centru. Tad nisu detektirani PFAS-ovi - rekla je.

Prema podacima Ličkih voda, uzorci su tad uzeti na izvorištu Mrđenovac i u mjerno-razvodnom oknu u središtu Gospića, a analiza nije pokazala prisutnost PFAS spojeva. Nakon što su objavljeni rezultati vještačenja o ilegalnom odlagalištu otpada, nove analize vode na prisutnost PFAS-a nisu provedene sve do danas.

- U ožujku jest, a i danas su uzeti uzorci koje analizira HZJZ - rekla je Rukavina.

Navela je kako će se ubuduće kontrole provoditi češće, a osim PFAS-a pratit će koncentraciju olova, cinka, bakra, antimona i kroma, odnosno tvari koje su pronađene na ilegalnom odlagalištu. Ravnatelj HZJZ-a Capak netočnima je ocijenio medijske navode da voda u Gospiću pet mjeseci nije bila kontrolirana na PFAS spojeve te je istaknuo da rezultati dosadašnjih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u Ličko-senjskoj županiji.

- Voda iz zone opskrbe Mrđenovac analizirana je na PFAS spojeve i 28. travnja 2026. u sklopu državnog monitoringa, a rezultati svih 20 analiziranih PFAS-ova bili su manji od granice kvantifikacije. Slijedom navedenoga, tvrdnja da voda na području Gospića tijekom posljednjih pet mjeseci nije kontrolirana na PFAS spojeve nije točna - priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

U prijevodu, analize nije bilo četiri mjeseca.

HZJZ navodi i kako je drugi uzorak iz te zone planiran za rujan te da su zbog javnog interesa u utorak, 11. kolovoza, proveli izvanredno uzorkovanje na izvorištu Mrđenovac te kod potrošača na području Gospića.

- Osim državnog monitoringa, isporučitelj vode, Ličke vode d.o.o., proveo je 23. ožujka uzorkovanje na izvorištu Mrđenovac te vode koja se distribuira potrošačima na lokaciji MRO centar. U oba uzorka rezultati za 20 analiziranih PFAS spojeva, uključujući njihov zbroj, bili su manji od granice kvantifikacije - navodi se u priopćenju.

HZJZ je podsjetio da državni monitoring obuhvaća javne i lokalne vodoopskrbne sustave koji opskrbljuju više od 50 stanovnika, a privatni bunari nisu obuhvaćeni tim monitoringom. Napominju kako se sirova voda prije distribucije dezinficira te da su rezultati analiza vode isporučene potrošačima pokazali mikrobiološku ispravnost.

U priopćenju stoji i kako je od početka godine do 10. kolovoza u Ličko-senjskoj županiji provedeno 159 analiza parametara skupine A u vodoopskrbnoj mreži. Samo dva uzorka nisu bila sukladna zbog neispravnosti izljevnih mjesta. Nakon hitnih intervencija ponovljeni uzorci potvrdili su sukladnost. Poručuju da rezultati monitoringa vode za ljudsku potrošnju potvrđuju kako je voda u javnim vodoopskrbnim sustavima Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna te su najavili nastavak monitoringa i javnu objavu rezultata državnog monitoringa.

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije uputio je upozorenje stanovnicima Gospića, Otočca, Senja te općina Perušić i Karlobag zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode. Poziv se odnosi isključivo na građane koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava koji nisu dio javne mreže, piše Radio Gospić.

Nakon novih informacija o prodoru PFAS spojeva u podzemne vode u blizini gospićkog odlagališta otpada, Zavod je pokrenuo hitno prikupljanje podataka o privatnim i lokalnim izvorima vodoopskrbe radi zaštite zdravlja stanovništva. Mole sve građane s navedenih područja koji imaju vlastite bunare, cisterne ili koriste lokalne vodovode izvan javnog sustava da se što prije jave Zavodu.

I oni su istaknuli da je voda u sustavu javne vodoopskrbe u svim navedenim gradovima te općinama provjerena i potpuno sigurna za piće.

Dosadašnje analize, koje redovito provode u okviru državnog i izvorišnog monitoringa, ne pokazuju da procjedne vode s odlagališta u Gospiću utječu na javni vodoopskrbni sustav. Dodaju da sva uobičajena ispitivanja provode svakodnevno. Ako dođe do bilo kakvih prolaznih odstupanja, poput povišene mutnoće, promjene boje ili mikrobioloških parametara, javni isporučitelji o tome odmah obavještavaju javnost putem svojih internetskih stranica. Akcija se, dakle, odnosi isključivo na korisnike privatnih bunara i lokalnih vodovoda.

Nakon tvrdnji nadležnih da je voda ispravna i da građani mogu biti mirni, oglasili su iz inicijative "Gospić je naš dom".

- Dobili smo uvjeravanje da je voda za piće u Gospiću ispravna, no to nitko od nas nije ni osporavao. Gradovi nizvodno od Gospića nisu spomenuti! Otočac, Senj, otoci Pag, Rab - naveli su.

Napomenuli su i kako nitko ne spori nadležnost Zavoda niti tvrde da su mjerenja netočna, no nije im jasno da se nalaz Zavoda stavlja iznad vještačenja koje je prema nalogu Uskoka izradio Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u kojem je sudjelovalo nekoliko laboratorija, iako se te dvije stvari uopće ne bave istim pitanjem.

- Vještaci su ispitivali tlo, zrak, vegetaciju i podzemne vode nizvodno od odlagališta te su zaključili da je razina opasnosti za ljude i okoliš visoka, a Zavod izvještava o ispravnosti vode u slavinama. Kad Zavod utvrdi PFAS u slavinama, tad je prekasno!!! Predstavljanje mjerenja vodovoda kao odgovora na vještačenje ili je nerazumijevanje onoga što u nalazu piše ili svjesno odvlačenje pažnje s njega - naveli su iz inicijative.