Evo kako će izgledati program obilježavanja Dana sjećanja

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček predstavio je u srijedu program ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. pozvavši sve koji će tih dana boraviti u Vukovaru na dostojanstvo i pijetet prema žrtvi Vukovara u Domovinskom ratu. "Očekujem kako će sve proći u najboljem redu. Kolonu sjećanja ove će godine predvoditi braniteljice grada Vukovara", rekao je Pavliček na konferenciji za novinare.

Također je poručio kako neće dopustiti politizaciju i skupljanje jeftinih političkih bodova uoči obljetnice. "Kada imate stotine tisuća hodočasnika iz cijele Hrvatske, iz BiH, koji će izdvojiti zadnji cent kako bi došli u Vukovar pokloniti se žrtvi, zadnje što trebaju čuti je političko prepucavanje", kazao je.

Pozvao je sve koji dolaze u Vukovar idućih dana da u miru odaju počast. "Oni koji bi htjeli hvatati jeftine političke bodove trebali bi poštovati stav Vukovara. Neće biti politizacije, poštujte stav Grada Vukovara i Vukovaraca", poručio je.

Izjavio je kako ne vjeruje da će Srpsko narodno vijeće 17. studenog, kao prošlih godina, bacati vijence u Dunav.

Pavliček je ponovno komentirao incident na obilježavanju Dana srpske kulture u Splitu.

"Ovdje su ratne rane daleko svježije nego možda u ostatku Hrvatske. Mi ovih dana imamo pokope naših branitelja koji su pronađeni nakon 34 godine, a dio srpske zajednice o tome šuti, Beograd o tome šuti, pa naravno da su to teške rane. Ipak, ne opravdavam da se u ime žrtve prijeti nekom", rekao je.

Program „Vukovar - mjesto posebnog domovinskog pijeteta“ počinje 18. studenoga u 10 sati u dvorištu vukovarske bolnice, odakle će krenuti Kolona sjećanja koju će predvoditi članovi obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja na čelu s braniteljicama Vukovara 1991. godine.

Dolaskom na Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata državna i druga izaslanstva položit će vijence i upaliti svijeće. U 13 sati na groblju će biti služena sveta misa za sve žrtve u Domovinskom ratu, a predvodit će je šibenski biskup Tomislav Rogić.

U srijedu, 19. studenoga, obilježit će se žrtva Borova naselja za Domovinu, a u četvrtak, 20. studenoga, odat će se počast žrtvama s Veleprometa i Ovčare.

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. započet će 7. studenoga sastankom Hrvatskog društva za hitnu i internističku intenzivnu medicinu, a završiti 21. studenog biskupskom misom u Grkokatoličkoj crkvi Župe Krista Kralja.