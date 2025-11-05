Obavijesti

News

POZVAO NA PIJETET ŽRTVI

Evo kako će izgledati program obilježavanja Dana sjećanja

Evo kako će izgledati program obilježavanja Dana sjećanja
Izjavio je kako ne vjeruje da će Srpsko narodno vijeće 17. studenog, kao prošlih godina, bacati vijence u Dunav

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček predstavio je u srijedu program ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. pozvavši sve koji će tih dana boraviti u Vukovaru na dostojanstvo i pijetet prema žrtvi Vukovara u Domovinskom ratu. "Očekujem kako će sve proći u najboljem redu. Kolonu sjećanja ove će godine predvoditi braniteljice grada Vukovara", rekao je Pavliček na konferenciji za novinare. 

Vukovar: Pavliček predstavio program obilježavanja Dana sjećanja
Vukovar: Pavliček predstavio program obilježavanja Dana sjećanja

Također je poručio kako neće dopustiti politizaciju i skupljanje jeftinih političkih bodova uoči obljetnice. "Kada imate stotine tisuća hodočasnika iz cijele Hrvatske, iz BiH, koji će izdvojiti zadnji cent kako bi došli u Vukovar pokloniti se žrtvi, zadnje što trebaju čuti je političko prepucavanje", kazao je.

Pozvao je sve koji dolaze u Vukovar idućih dana da u miru odaju počast. "Oni koji bi htjeli hvatati jeftine političke bodove trebali bi poštovati stav Vukovara. Neće biti politizacije, poštujte stav Grada Vukovara i Vukovaraca", poručio je. 

SPROVOD U ČETVRTAK Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Vukovar: 17. mimohod "Vi ste naš ponos - mi smo Vaša snaga"
Vukovar: 17. mimohod "Vi ste naš ponos - mi smo Vaša snaga"

Izjavio je kako ne vjeruje da će Srpsko narodno vijeće 17. studenog, kao prošlih godina, bacati vijence u Dunav. 

Pavliček je ponovno komentirao incident na obilježavanju Dana srpske kulture u Splitu.

"Ovdje su ratne rane daleko svježije nego možda u ostatku Hrvatske. Mi ovih dana imamo pokope naših branitelja koji su pronađeni nakon 34 godine, a dio srpske zajednice o tome šuti, Beograd o tome šuti, pa naravno da su to teške rane. Ipak, ne opravdavam da se u ime žrtve prijeti nekom", rekao je.

Program „Vukovar - mjesto posebnog domovinskog pijeteta“ počinje 18. studenoga u 10 sati u dvorištu vukovarske bolnice, odakle će krenuti Kolona sjećanja koju će predvoditi članovi obitelji poginulih, nestalih, ubijenih, nasilno odvedenih i umrlih branitelja na čelu s braniteljicama Vukovara 1991. godine.

NICOLIER, ŠTIC, GAŠPAR I BATARELO Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...
Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...

Dolaskom na Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata državna i druga izaslanstva položit će vijence i upaliti svijeće. U 13 sati na groblju će biti služena sveta misa za sve žrtve u Domovinskom ratu, a predvodit će je šibenski biskup Tomislav Rogić.

U srijedu, 19. studenoga, obilježit će se žrtva Borova naselja za Domovinu, a u četvrtak, 20. studenoga, odat će se počast žrtvama s Veleprometa i Ovčare. 

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. započet će 7. studenoga sastankom Hrvatskog društva za hitnu i internističku intenzivnu medicinu, a završiti 21. studenog biskupskom misom u Grkokatoličkoj crkvi Župe Krista Kralja.

