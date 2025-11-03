Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...

Nakon što su obavljeni razgovori s članovima obitelji, u Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak vezan uz pružanje potpore u organizaciji posljednjih ispraćaja i ukopa hrvatskih branitelja ekshumiranih iz masovne grobnice na Ovčari i hrvatskog branitelja ekshumiranog iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli, koji su identificirani 29. listopada 2025. u Vukovaru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Nicolierov krvnik proći će bez kazne? | Video: 24sata/pixsell

Sastanak je organiziran zbog velikog interesa javnosti i očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje, a kako bi se isti proveli mirno i dostojanstveno. Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Vukovara, Policijske uprave vukovarsko-srijemske i Policijske postaje Vukovar, Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar i ratni zapovjednici.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je uobičajena praksa da se detalji vezani za ukop posmrtnih ostataka identificiranih hrvatskih branitelja i civila dogovaraju s članovima obitelji, sukladno njihovim željama o mjestu i vremenu ukopa, a Ministarstvo im u tome pruža svu potrebnu potporu.

"Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu“, poručio je ministar Medved i pozvao sve da se poštuju želje svake obitelji, iskazavši spremnost pružiti im punu potporu u organizaciji.

- Napominjemo kako Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava javnost putem medija, kao i krovne udruge iz Domovinskog rata, o svim ukopima identificiranih hrvatskih branitelja i civila, kada je obitelj suglasna s tim - poručuju u priopćenju iz ministarstva i dodaju:

- Prema željama obitelji, u nastavku dostavljamo obavijest o zasebnim posljednjim ispraćajima i ukopima.

Obavijest prenosimo u cijelosti...

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak, 6. listopada 2025., u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj moli da se sredstva namijenjena za kupnju cvijeća i svijeća uplate na račun Udruge sv. Bone u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara bit će u petak, 7. listopada 2025., u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Dragutina Štica bit će također na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, sukladno želji obitelji bez medijskog praćenja.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Josipa Batarela bit će na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu, a o terminu ukopa obavijestit ćemo naknadno.

Zbog očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje u Vukovar, detalje o regulaciji prometa i uputama o parkiralištima za autobuse i druga vozila pravodobno će izvijestiti PU vukovarsko-srijemska.

- Pozivamo sve koji dolaze na posljednje ispraćaje i ukope hrvatskih branitelja da mirno i dostojanstveno odaju počast žrtvama - poručuju iz ministarstva.