Obavijesti

News

Komentari 0
NICOLIER, ŠTIC, GAŠPAR I BATARELO

Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...
Vukovar: Konferencija za medije nakon otkrivenih posmrtnih ostataka Jean-Michela Nicoliera | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu“, poručio je ministar Medved i pozvao sve da se poštuju želje svake obitelji, iskazavši spremnost pružiti im punu potporu u organizaciji...

Nakon što su obavljeni razgovori s članovima obitelji, u Ministarstvu hrvatskih branitelja održan je sastanak vezan uz pružanje potpore u organizaciji posljednjih ispraćaja i ukopa hrvatskih branitelja ekshumiranih iz masovne grobnice na Ovčari i hrvatskog branitelja ekshumiranog iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli, koji su identificirani 29. listopada 2025. u Vukovaru. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nicolierov krvnik proći će bez kazne? 00:59
Nicolierov krvnik proći će bez kazne? | Video: 24sata/pixsell

Sastanak je organiziran zbog velikog interesa javnosti i očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje, a kako bi se isti proveli mirno i dostojanstveno. Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Grada Vukovara, Policijske uprave vukovarsko-srijemske i Policijske postaje Vukovar, Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar i ratni zapovjednici.

UOČI POGREBA U VUKOVARU Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako je uobičajena praksa da se detalji vezani za ukop posmrtnih ostataka identificiranih hrvatskih branitelja i civila dogovaraju s članovima obitelji, sukladno njihovim željama o mjestu i vremenu ukopa, a Ministarstvo im u tome pruža svu potrebnu potporu.

KOMENTIRA SNJEŽANA KRNETIĆ Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata
Pravda i pomirenje ostaju nepotpuni dok se ne pronađu svi nestali iz Domovinskog rata

"Obitelj je uvijek bila i bit će na prvome mjestu“, poručio je ministar Medved i pozvao sve da se poštuju želje svake obitelji, iskazavši spremnost pružiti im punu potporu u organizaciji.

- Napominjemo kako Ministarstvo hrvatskih branitelja obavještava javnost putem medija, kao i krovne udruge iz Domovinskog rata, o svim ukopima identificiranih hrvatskih branitelja i civila, kada je obitelj suglasna s tim - poručuju u priopćenju iz ministarstva i dodaju:

ŠEF KRIM POLICIJE OTKRIVA Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'
Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'

- Prema željama obitelji, u nastavku dostavljamo obavijest o zasebnim posljednjim ispraćajima i ukopima. 

Obavijest prenosimo u cijelosti...

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Jean-Michela Nicoliera bit će u četvrtak, 6. listopada 2025., u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Obitelj moli da se sredstva namijenjena za kupnju cvijeća i svijeća uplate na račun Udruge sv. Bone u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Zorislava Gašpara bit će u petak, 7. listopada 2025., u 13 sati na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Dragutina Štica bit će također na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, sukladno želji obitelji bez medijskog praćenja.

Posljednji ispraćaj i ukop hrvatskog branitelja Josipa Batarela bit će na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu, a o terminu ukopa obavijestit ćemo naknadno.

Zbog očekivanog dolaska većeg broja građana na posljednje ispraćaje u Vukovar, detalje o regulaciji prometa i uputama o parkiralištima za autobuse i druga vozila pravodobno će izvijestiti PU vukovarsko-srijemska.

- Pozivamo sve koji dolaze na posljednje ispraćaje i ukope hrvatskih branitelja da mirno i dostojanstveno odaju počast žrtvama - poručuju iz ministarstva.

UBOJICA SLOBODNO ŠEĆE Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju
Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove
NEVJEROJATAN SLUČAJ U ZAGREBU

Vlasnici tisuću stanova u muci: Fantomski kupci su uzeli zemlju i stavili nam plombu na stanove

Mala tvrtka im je jeftino pokupovala ulaze u zgradu, igrališta, ulaze u garažu, te još ruši legalnost uporabne dozvole zbog balkona nad okolišem zgrade: Žele zaraditi na tome iako je neupitna javna uporaba
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
UOČI POGREBA U VUKOVARU

Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pojavile su se informacije o odvojenim ispraćajima Jean-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara. Zajedno su ratovali i zajedno umrli, kažu vukovarski branitelj
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU

Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Danima nakon tragedije u kojoj je ubijen Aleš Šutara mještani su i dalje šokirani. Romi smatraju da policija ima krivog čovjeka. 'Moj sin to nije napravio', kaže majka osumnjičenog za ubojstvo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025