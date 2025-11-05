Obavijesti

News

Komentari 0
POGREB JEAN-MICHELA NICOLIERA

Vukovar se oprašta od heroja: Pristižu suborci, Markuš moli građane da ne prilaze majici

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
Vukovar se oprašta od heroja: Pristižu suborci, Markuš moli građane da ne prilaze majici
Foto: YouTube

Majka Jean-Michela Nicoliera zamolila je građane da ne kupuju cvijeće i svijeće već da novce doniraju udruzi koja brine o starim i nemoćnima

Uoči sprovoda vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, grad se priprema odati počasti. U Vukovar su tokom dana već stigli njegovi suborci i brojni građani, a među njima i njegov najbolji ratni prijatelj Damir Markuš, javlja RTL Danas.

- Molim sve da dođemo i pomolimo se u tišini. Zamolio bih da ne prilaze majci, bit će na tisuće ljudi. U 14 sati je misa u crkvi sv. Filipa i Jakova, pa molim one koji ju žele zagrliti ili joj stisnuti ruku, neka to učine nakon svete mise - kazao je Markuš. 

POSLJEDNJI ISPRAĆAJ Majka Jean-Michela Nicoliera: 'Nije istina da ne želim zastave! Neka se vidi odakle su ljudi...'
Majka Jean-Michela Nicoliera: 'Nije istina da ne želim zastave! Neka se vidi odakle su ljudi...'

Majka vukovarskog heroja Lyliane Fournier zamolila je građane da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi Sveti Bono koja pomaže starijima i nemoćnima.

- Svakako smo bili dirnuti tom njezinom velikom gestom. Njezin sin koji je obranio naš grad, položio život za naš Vukovar, po želji majke i dalje pomaže. Tako da to nije samo neka lijepa gesta, to je prije svega čin ljubavi prema Vukovaru - kazao je Tonio Vučemilović, gvardijan i župnik sv. Filipa i Jakova u Vukovaru.

PREMIJER NE IDE U VUKOVAR Plenković primio majku Jean Michel Nicoliera: Evo tko će od državnog vrha ići na ispraćaj
Plenković primio majku Jean Michel Nicoliera: Evo tko će od državnog vrha ići na ispraćaj

Vukovar su posjetili i francuski novinari iz Jean‑Michelovog rodnog grada. Objašnjavaju da su ondašnji građani slabo upoznati s pričom preminulog Jean-Michela.

Sprovod je zakazan za četvrtak u 13:00 sati, na Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Jean‑Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji se 1991. godine pridružio obrani Vukovara kao pripadnik HOS‑a, poginuo je u noći s 20. na 21. studeni 1991. nakon što je iz bolnice u Vukovaru odveden i ubijen na Ovčari. 

Njegovi su posmrtni ostaci identificirani nakon 34 godine, a obitelj je odlučila da će ga pokopati u Vukovaru.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12
STRAVIČNI PRIZORI

UŽAS U TUZLI: Još jedan čovjek umro u bolnici, broj žrtava u požaru Doma popeo se na 12

Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a 37 ih je teže i lakše ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...
GOVORILI DA JE TO BIO RADNI LOGOR...

Sa službenog YouTubea Sabora uklonjena snimka skandaloznog okruglog stola o Jasenovcu...

Okrugli stol pod nazivom "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" održan je 28. listopada, održavanje ovog događaja u Saboru odmah je izazvalo brojne kritike...
Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod
SPROVOD U ČETVRTAK

Nicolierova majka uoči pogreba: Ne želim zastave HOS-a, BBB-a, Torcide, Tigrova. Ovo je sprovod

Obitelj je posebno naglasila da ne želi navijačke zastave, bengalske baklje ni obilježja udruga ili navijačkih skupina poput BBB-a, Torcide, Armade, Tigrova, HOS-a, Paukova ili Gromova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025