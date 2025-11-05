Vukovar se oprašta od heroja: Pristižu suborci, Markuš moli građane da ne prilaze majici

Uoči sprovoda vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, grad se priprema odati počasti. U Vukovar su tokom dana već stigli njegovi suborci i brojni građani, a među njima i njegov najbolji ratni prijatelj Damir Markuš, javlja RTL Danas.

- Molim sve da dođemo i pomolimo se u tišini. Zamolio bih da ne prilaze majci, bit će na tisuće ljudi. U 14 sati je misa u crkvi sv. Filipa i Jakova, pa molim one koji ju žele zagrliti ili joj stisnuti ruku, neka to učine nakon svete mise - kazao je Markuš.

Majka vukovarskog heroja Lyliane Fournier zamolila je građane da ne kupuju cvijeće i svijeće, već da novac doniraju Udruzi Sveti Bono koja pomaže starijima i nemoćnima.

- Svakako smo bili dirnuti tom njezinom velikom gestom. Njezin sin koji je obranio naš grad, položio život za naš Vukovar, po želji majke i dalje pomaže. Tako da to nije samo neka lijepa gesta, to je prije svega čin ljubavi prema Vukovaru - kazao je Tonio Vučemilović, gvardijan i župnik sv. Filipa i Jakova u Vukovaru.

Vukovar su posjetili i francuski novinari iz Jean‑Michelovog rodnog grada. Objašnjavaju da su ondašnji građani slabo upoznati s pričom preminulog Jean-Michela.

Sprovod je zakazan za četvrtak u 13:00 sati, na Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Jean‑Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji se 1991. godine pridružio obrani Vukovara kao pripadnik HOS‑a, poginuo je u noći s 20. na 21. studeni 1991. nakon što je iz bolnice u Vukovaru odveden i ubijen na Ovčari.

Njegovi su posmrtni ostaci identificirani nakon 34 godine, a obitelj je odlučila da će ga pokopati u Vukovaru.