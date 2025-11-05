Majka Jean-Michela Nicoliera: 'Nije istina da ne želim zastave! Neka se vidi odakle su ljudi...'

Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, objavila je kako nije istina da na pogrebu svog sina ne želi zastave postrojbi iz Domovinskog rata.

- Posljednjih dana pojavile su se obavijesti pod mojim imenom koje ne odražavaju moje mišljenje ni osjećaje. Nije točno da ne želim zastave Tigrova, HOS-a, Pauka, Gromova i drugih. Naprotiv, podržavam da ljudi pokažu odakle dolaze i kuda pripadaju, posebno HOS, čiji je Jean-Michel bio član i gdje je stekao dobre prijatelje - poručila je Fournier, prenosi Dalmatinski portal.

Majka Nicoliera zahvalila je svima koji održavaju uspomenu i iskazuju poštovanje njezinom sinu, ali i svim žrtvama i sudionicima Domovinskog rata. Fournier ističe da je točno da na posljednjem ispraćaju svog sina ne želi da navijačke skupine dođu s bengalkama.

- U obavijesti se navodi da ne želim da navijačke skupine dođu na sahranu s bengalkama. To je točno, ali ne vjerujem ni da bi to netko učinio - istaknula je.

Jean-Michel Nicolier, francuski dobrovoljac koji je ratovao za Hrvatsku i postao simbol hrabrosti u obrani Vukovara, ubijen je 1991. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su nedavno, a identitet potvrđen DNK analizom. Fournier je izrazila olakšanje što je napokon pronađen i što će biti dostojno pokopan u Hrvatskoj, zemlji u kojoj je želio ostati i živjeti.

Pogreb će se održati u četvrtak, 6. studenog, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Očekuju se tisuće ljudi, a sprovod će biti uz najviše vojne počasti. Uz lijes će stajati počasna straža i desetina, a vojnici će nositi fotografiju, križ i odlikovanja Nicoliera. Obitelji će biti predana državna zastava.

Pronalaženje posmrtnih ostataka Nicoliera dio je šireg procesa identificiranja stradalih tijekom Domovinskog rata, a njegov povratak u Vukovar važan je simbol poštovanja prema svim poginulima i doprinosu stranih dobrovoljaca u obrani Hrvatske.