POSLJEDNJI ISPRAĆAJ

Majka Jean-Michela Nicoliera: 'Nije istina da ne želim zastave! Neka se vidi odakle su ljudi...'

Piše Ivana Mihaljević,
Majka Jean-Michela Nicoliera: 'Nije istina da ne želim zastave! Neka se vidi odakle su ljudi...'
Foto: Pixsell/privatni album

Lyliane Fournier podržala je isticanje zastava Domovinskog rata na pogrebu sina u Vukovaru: 'Podržavam da ljudi pokažu odakle su sve stigli'

Lyliane Fournier, majka vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera, objavila je kako nije istina da na pogrebu svog sina ne želi zastave postrojbi iz Domovinskog rata.

- Posljednjih dana pojavile su se obavijesti pod mojim imenom koje ne odražavaju moje mišljenje ni osjećaje. Nije točno da ne želim zastave Tigrova, HOS-a, Pauka, Gromova i drugih. Naprotiv, podržavam da ljudi pokažu odakle dolaze i kuda pripadaju, posebno HOS, čiji je Jean-Michel bio član i gdje je stekao dobre prijatelje - poručila je Fournier, prenosi Dalmatinski portal.

PREMIJER NE IDE U VUKOVAR Plenković primio majku Jean Michel Nicoliera: Evo tko će od državnog vrha ići na ispraćaj
Plenković primio majku Jean Michel Nicoliera: Evo tko će od državnog vrha ići na ispraćaj

Majka Nicoliera zahvalila je svima koji održavaju uspomenu i iskazuju poštovanje njezinom sinu, ali i svim žrtvama i sudionicima Domovinskog rata. Fournier ističe da je točno da na posljednjem ispraćaju svog sina ne želi da navijačke skupine dođu s bengalkama.

NICOLIER, ŠTIC, GAŠPAR I BATARELO Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...
Ministarstvo objavilo detalje sprovoda branitelja: Pozivaju sve na mir i dostojanstvo...

- U obavijesti se navodi da ne želim da navijačke skupine dođu na sahranu s bengalkama. To je točno, ali ne vjerujem ni da bi to netko učinio - istaknula je.

Jean-Michel Nicolier, francuski dobrovoljac koji je ratovao za Hrvatsku i postao simbol hrabrosti u obrani Vukovara, ubijen je 1991. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su nedavno, a identitet potvrđen DNK analizom. Fournier je izrazila olakšanje što je napokon pronađen i što će biti dostojno pokopan u Hrvatskoj, zemlji u kojoj je želio ostati i živjeti.

ŠEF KRIM POLICIJE OTKRIVA Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'
Evo kako su pronašli posmrtne ostatke Jean-Michela i ostalih branitelja: 'Opsežna akcija...'
UBOJICA SLOBODNO ŠEĆE Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju
Nicolierov krvnik proći će bez kazne? Srbija šuti, a Francuska će inzistirati na novom suđenju

Pogreb će se održati u četvrtak, 6. studenog, u 13 sati na Memorijalnom groblju u Vukovaru. Očekuju se tisuće ljudi, a sprovod će biti uz najviše vojne počasti. Uz lijes će stajati počasna straža i desetina, a vojnici će nositi fotografiju, križ i odlikovanja Nicoliera. Obitelji će biti predana državna zastava.

UOČI POGREBA U VUKOVARU Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'
Mladi Jastreb i ostali branitelji: 'Ne možemo razdvajati vojnike. Oni su zajedno ratovali i umrli'

Pronalaženje posmrtnih ostataka Nicoliera dio je šireg procesa identificiranja stradalih tijekom Domovinskog rata, a njegov povratak u Vukovar važan je simbol poštovanja prema svim poginulima i doprinosu stranih dobrovoljaca u obrani Hrvatske.

