Vulin hrvatskim dužnosnicima i diplomatima najavio mjeru: ‘Od danas ste na posebnom režimu‘

O odluci hrvatskih vlasti da ne dopuste predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ulazak u Hrvatsku radi "privatnog posjeta" Jasenovcu i Pakracu, oglasio se i srbijanski ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin.

Vulin je rekao da će odsad "svi dužnosnici hrvatske države, svi nosioci službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni na poseban režim kontrole".

Time je Vulin objavio svojevrsnu kontramjeru hrvatskim vlastima. Vulin je poručio da će tako biti dok je on ministar policije ili “dok se Hrvatska ne počne ponašati kao da nije NDH.

- Aleksandru Vučiću, unuku jasenovačke žrtve, nije dozvoljeno da se pokloni uspomeni na stotine tisuća zaklanih Srba, Židova i Roma. Predsjedniku Republike Srbije nije dozvoljeno da obiđe najveće srpsko stratište. Ustaše danas, članice Europske unije, ne vole da ih se podsjeća koliko su djece poklali - dodao je.

Podsjetimo, Vučić je, prema izvorima Jutarnjeg lista, kontaktirao predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca i rekao mu kako planira privatni posjet Jasenovcu, mjestu na kojem se za vrijeme NDH nalazio ustaški koncentracijski logor u kojem su stradali brojni Srbi u Drugom svjetskom ratu. Pupovcu je navodno rekao da dolazi u privatni posjet Hrvatskoj i ako želi da mu se može i on pridružiti, a ako smatra da to treba, da obavijesti i hrvatsku Vladu. Pupovac je to prenio premijeru Andreju Plenkoviću.

- Nije poštivao nijedan protokol, sve je htio napraviti mimo procedura i pravila o diplomatskim odnosima. Htio je sa svojim TV ekipama prijeći hrvatsku granicu i ovdje raditi što želi. Ali, premijer Plenković i Vlada jasno su rekli ne. Mi smo samostalna država, članica EU-a i NATO-a i ne može on ovdje raditi što želi. Politika "svesrpskog sveta" u Hrvatskoj mu neće proći. Ovdje nema nijedne dobre namjere, nijednog čina koji bi doprinio normalizaciji odnosa. Ne daje nam informacije o nestalima u Domovinskom ratu, ne govori o tome kako će procesuirati ratne zločince, htio je jednostavno napraviti kaos prije Oluje, ali mi smo u Vladi jasno rekli kako to ne dolazi u obzir - poručuju iz hrvatske Vlade, navodi Jutarnji.

Vučić je najmanje dva puta 'privatno' posjetio Hrvatsku. Prvi put kada je huškački govorio u okupiranoj Glini, a drugi 2008. kao zamjenik Tomislava Nikolića, čim su se obojica 'rebrandirala' od Šešeljevaca i četnika. Više o tome pročitajte OVDJE.

