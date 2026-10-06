Vulin najavio kandidaturu za predsjednika Srbije: Nikada nećemo uvesti sankcije Rusiji

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin zatražio je od članova svoje stranke na skupu PS-a „Srpski svet“ da 25. listopada na izvanrednim parlamentarnim izborima glasuju za listu broj jedan „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ te najavio svoju kandidaturu na izvanrednim predsjedničkim izborima koji će biti održani u prosincu, piše Telegraf.

Bez obzira na to što nismo na listi ‘Ujedinjena Srbija’, od vas tražim da glasate za listu broj jedan koju predvodi Aleksandar Vučić. To od vas tražim zato što, gdje god da se razlikujemo, ne razlikujemo se u ljubavi prema Srbiji.

To od vas tražim jer ću, gdje god da se razlikujemo, od njih tražiti da raspišu referendum o EU-u, da daju pravo Srbima da kažu što misle o Europi, kada je Europa toliko puta rekla što misli o nama.

Unatoč svim našim razlikama, znam da se nećemo razlikovati oko toga da nikada ne uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji, baš nikada, i da se nikada ne uplašimo pa uvedemo vize ruskim ili kineskim državljanima zato što to od nas traže neki Europljani.

A od tzv. ‘studentske liste’ kako da to tražim, kada su oni spremniji slušati Europu nego bilo koga u Srbiji?” rekao je Aleksandar Vulin.

Provokacije i incidenti

Vulin je 2018. kao tadašnji ministar obrane rekao da o njegovu dolasku u Hrvatsku može odlučiti Aleksandar Vučić, a ne hrvatske vlasti. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ocijenilo je to pokušajem negiranja hrvatskog suvereniteta i proglasilo ga personom non grata do daljnjega.

Iste godine je pokušao doći u Jasenovac bez prethodne najave hrvatskim vlastima. Hrvatska mu nije dopustila ulazak, a slučaj je dodatno zaoštrio odnose Zagreba i Beograda.