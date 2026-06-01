Obavijesti

News

Komentari 4
OSTAT ĆE U POLITICI

Vulin: Vučić neće ići po novi predsjednički mandat

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Vulin: Vučić neće ići po novi predsjednički mandat
Foto: Zhang Chenlin/XINHUA

On će i dalje biti vrlo važan igrač, a njegova uloga daleko je od kraja. Međutim, više neće obnašati dužnost predsjednika Srbije

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić neće se kandidirati za novi mandat, ali će ostati uključen u novi politički život zemlje, izjavio je bivši potpredsjednik vlade i sadašnji predsjednik Nadzornog odbora državne plinske tvrtke Srbijagas Aleksandar Vulin u intervjuu za TASS.

"Ne", rekao je na pitanje mogu li Vučićeve riječi o ostavci značiti namjeru da se ponovno kandidira. "Predsjednik Vučić je ustavni lider, a prema našem ustavu, predsjednik može odslužiti samo dva mandata. On nikada ne krši ustav niti čini išta slično tome. Dakle, ne. Ali apsolutno sam siguran da će predsjednik Vučić ostati dio novog političkog života Srbije i da će se nastaviti baviti politikom."

DONIJELI PRESUDU Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'
Vučić dobio Der Spiegel na sudu: Zabranili tvrdnje da je bio povezan sa 'Sarajevo Safarijem'

"On će i dalje biti vrlo važan igrač, a njegova uloga daleko je od kraja. Međutim, više neće obnašati dužnost predsjednika Srbije."

Ranije je Vučić izjavio da bi mogao podnijeti ostavku zbog približavanja kraja mandata 2027. godine. Prvi put je izabran za predsjednika 2017., a ponovno je izabran 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa
Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...
OTPAD U MORU

Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...

Ribari kod otoka Žirja izvukli plastični otpad. ‘Ulovili smo i perilicu, imamo posebne vreće u kojima se odvaja takav otpad pa se on vraća na obalu, objašnjava ribar.
Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku
NARANČASTI METEOALARM

Tuča već poharala neke dijelove Slovenije, stižu upozorenja: Nevrijeme stiglo u Hrvatsku

Na području Pohorja zabilježena je tuča, a meteorolozi upozoravaju da bi se tijekom dana i večeri vremenske prilike mogle dodatno pogoršati. U Hrvatskoj je za zagrebačku regiju izdano narančasto upozorenje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026