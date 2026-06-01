Vulin: Vučić neće ići po novi predsjednički mandat

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić neće se kandidirati za novi mandat, ali će ostati uključen u novi politički život zemlje, izjavio je bivši potpredsjednik vlade i sadašnji predsjednik Nadzornog odbora državne plinske tvrtke Srbijagas Aleksandar Vulin u intervjuu za TASS.

"Ne", rekao je na pitanje mogu li Vučićeve riječi o ostavci značiti namjeru da se ponovno kandidira. "Predsjednik Vučić je ustavni lider, a prema našem ustavu, predsjednik može odslužiti samo dva mandata. On nikada ne krši ustav niti čini išta slično tome. Dakle, ne. Ali apsolutno sam siguran da će predsjednik Vučić ostati dio novog političkog života Srbije i da će se nastaviti baviti politikom."

"On će i dalje biti vrlo važan igrač, a njegova uloga daleko je od kraja. Međutim, više neće obnašati dužnost predsjednika Srbije."

Ranije je Vučić izjavio da bi mogao podnijeti ostavku zbog približavanja kraja mandata 2027. godine. Prvi put je izabran za predsjednika 2017., a ponovno je izabran 2022. godine.