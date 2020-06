Tisuće na ulicama Washingtona: 'Naši glasovi se moraju čuti!'

<p>Tisuće prosvjednika okupile su se na prosvjedu protiv rasizma i policijske brutalnosti u Washingtonu, dvanaestog uzastopnog dana prosvjeda u SAD-u, dok vlasti jačaju prisutnost snaga sigurnosti na ulicama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Prosvjedi širom SAD-a ali i u drugim dijelovima svijeta potaknuti su smrću <strong>Georgea Floyda</strong> koji je preminuo 25. svibnja u Minneapolisu nakon što je policajac klečao na njegovom vratu gotovo devet minuta, iako mu je Floyd govorio da ne može disati. </p><p>Aktivisti su na društvenim mrežama pozvali da se u američkoj prijestolnici u okupi milijun ljudi. Lokalni mediji predviđaju da će prisustvovati deseci tisuća. </p><p>Jedan od njih, 27-godišnji građevinski radnik <strong>Delonno Carroll</strong>, na stepenicama Lincoln Memoriala ističe kako se odazvao jer „jednostavno ne može“ sjediti doma i pratiti prosvjed izdaleka. </p><p>- Naši glasovi moraju se čuti - govori Carroll. </p><p><strong>Na teritorij Bijele kuće je rano u subotu stiglo šest autobusa s vojnicima, a na ulicama američke prijestolnice parkirani su vojni džipovi Humvee.</strong></p><p>Gradonačelnica Washingtona <strong>Muriel Bowser</strong> dan ranije je preimenovala trg ispred Bijele kuće u „Black Lives Matter plaza“, te je naredila ispisivanja par stotina metara dugog murala s istim sloganom na ulici koja vodi prema sjedištu američkog predsjednika. Donalda Trumpa je pozvala da povuče vojsku s ulica tog grada. </p><p>Do podneva se u Washingtonu kod Lincoln Memoriala okupilo oko tri tisuće prosvjednika, a isti broj je stigao ispred Bijele kuće, objavila je vašingtonska policija. Još jedna skupina prosvjednika nalazi se pred američkim Kongresom. Veće okupljanje očekuje se kasnije tijekom dana. </p><p>Prosvjednike je trubljenjem podržao dio automobila koji prolaze, a neki građani su im donijeli vodu i hrane kako bi im olakšali boravak na vrućini. Temperatura u američkoj prijestolnici u subotu je prešla 30 stupnjeva Celzija. </p><p>Stotine prosvjednika marširalo je pored Sveučilišta George Washington, uzvikujući parole poput „Ruke gore, ne pucaj!“, „Marširamo za nadu, ne za mržnju“, te „Ne mogu disati“, što je referenca na Floydove posljednje riječi.</p><h2>Ekstremne taktike</h2><p>U subotu se za Floyda u Sjevernoj Karolini, saveznoj državi u kojoj je rođen, održala i druga komemoracija. Stotine ljudi prisustvovalo je misi u gradu Raefordu, a kasnije tijekom dana održat će se privatna ceremonija za članove njegove obitelji. </p><p>Tisuće ljudi izašlo je i na ulice Europe i Australije, kao i nekoliko stotina u Tokiju i Seulu.<strong> U SAD-u su se u petak prosvjedi održali u Atlanti, Los Angelesu, Minneapolisu, Miamiju, New Yorku i Denveru, između ostalog. </strong></p><p>Noćni prosvjedi većinom su bili mirni, no i dalje traje napetost dok dio lokalnih vlasti najavljuje da će reformirati policijske procedure. </p><p>Sudac u Denveru naredio je gradskoj policiji da prestane koristiti suzavac, plastične metke i druga „nesmrtonosna“ oružja poput topovskih udara, a u svojoj se presudi pozvao na primjere ozlijeđenih prosvjednika i novinara. </p><p>- To su mirni prosvjednici, novinari i medicinari koji su postali meta ekstremnih taktika za gušenje nemira, ne prosvjeda - napisao je sudac <strong>R. Brooke Jackson</strong>. </p><p>U Minneapolisu, gradu u kojem je Floyd stradao, demokratski čelnici obećali su da će zabraniti policijsku praksu klečanja na uhićenima. Guverner New Yorka Andrew Cuomo najavio je da će ta savezna država biti predvodnik u reformiranju policije. Primjerice, planira se objavljivanje zapisa o policijskom djelovanju. </p><p>- Ubojstvo gospodina Floyda bila je točka preokreta - kazao je demokrat Cuomo. </p><p>- Ljudi govore kako je previše previše.</p><h2>Optuženi policajci iz Buffala</h2><p>Aktivisti skupine Black Lives Matter pozivaju na smanjenje sredstava za policiju. Gradonačelnik Los Angelesa <strong>Eric Garcetti</strong>, demokrat koji je u travnju predložio povećanje izdvajanja za policiju, ovaj je tjedan odustao od tog prijedloga i najavio da će smanjiti ta sredstva za 150 milijuna dolara. </p><p>U državi New York je u petak izbio novi policijski skandal nakon što je u javnost izašla snimka kako dva policajca guraju 75-godišnjeg mirnog prosvjednika u gradu Buffalu.</p><p>Policajci su u subotu suspendirani i bit će im suđeno, dok je teško ozlijeđen 75-godišnjak koji je udario glavom u tlo i dalje u bolnici u kritičnom stanju. </p>