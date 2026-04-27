Wizz Air najavio rast: Planiraju 17 posto više letova ovog ljeta

Mađarska niskotarifna aviokompanija Wizz Air planira za ovo ljeto 17 posto više letova nego lani, s fokusom rasta na tržištima Balkana i Kavkaza, rekao je izvršni direktor Jozsef Varadi. "Ove smo godine puno jači u ljetnim rezervacijama nego lani", rekao je Varadi novinarima na brifingu. Wizz Air je zaštitio od skoka cijena goriva 70 posto svojih potreba za mlaznim gorivom u predstojećoj ljetnoj sezoni, naglasio je. Prijevoznici strahuju od moguće nestašice goriva ako američko-izraelski rat protiv Irana potraje. Iran je zbog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima. Bliski istok glavni je izvor mlaznog goriva za europske prijevoznike, podsjeća Reuters.

Šef Wizz Aira smatra da Europa ovog ljeta neće ostati bez mlaznog goriva.

Cijena od 1.500 dolara za tonu dovoljan je motiv tankerima da ga dopreme iz SAD-a i time nadoknade smanjenu opskrbu s Bliskog istoka, ustvrdio je čelnik Wizz Aira.

Kompanija je ipak provela brojne mjere kako bi troškove svela na minimum, rekao je Varadi, ali "ne možemo puno toga napraviti kada su u pitanju cijene karata", zaključio je.

Cijene kerozina mogle bi ipak ostati visoke još mjesecima nakon što rat završi, priznaje šef mađarskog prijevoznika.

Možda je sada pravi trenutak da Europa preispita ovisnost o nabavi goriva s Bliskog istoka, dodaje Varadi, posebno kada se uzme u obzir da bi kriza mogla rezultirati još opsežnijim gašenjem prijevozničkih kapaciteta ove jeseni.