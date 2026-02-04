Obavijesti

News

STABILIZACIJA ODNOSA

Xi Jinping telefonski razgovarao s Trumpom uoči posjeta Kini

Piše HINA,
Xi Jinping telefonski razgovarao s Trumpom uoči posjeta Kini
Foto: Evelyn Hockstein

Razgovor čelnika SAD-a i Kine uslijedio je nedugo nakon Xijevog kontakta s Vladimirom Putinom; Kremlj potvrđuje da je o svemu bio unaprijed obaviješten

Kineski predsjednik Xi Jinping u srijedu je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestila je državna televizija CCTV uoči najavljenog Trumpovog posjeta Kini u travnju te nedugo nakon razgovora Xija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. 

Bijela kuća zasad nije komentirala izvješće kineskih medija, a oni nisu objavili pojedinosti o sadržaju razgovora. Kremlj je pak priopćio da je unaprijed bio obaviješten o razgovoru čelnika SAD-a i Kine. 

učvršćuju savez Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’
Xi i Putin uoči godišnjice rata u Ukrajini: ‘Naši odnosi su stabilizirajući faktor svijeta’

"Da, bili smo unaprijed upoznati s time", odgovorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov agenciji Interfax na pitanje je li kineski predsjednik informirao Putina o planiranom razgovoru s Trumpom. Ranije u srijedu Moskva je potvrdila da je Putin prihvatio Xijev poziv za posjet Kini u prvoj polovici ove godine.

Xi i Trump posljednji su put telefonski razgovarali krajem studenoga, nakon čega je Trump istaknuo "iznimno snažne" odnose s Kinom.

SVI IDU U PEKING Trump ugrožava savezništva, a Kina se zadovoljno smješka
Trump ugrožava savezništva, a Kina se zadovoljno smješka

Nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti potaknutih prošlogodišnjim Trumpovim carinama, odnosi Washingtona i Pekinga stabilizirali su se nakon sastanka dvojice čelnika u listopadu u Južnoj Koreji, gdje je postignuto krhko trgovinsko primirje.

