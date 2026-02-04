Xi Jinping telefonski razgovarao s Trumpom uoči posjeta Kini

Kineski predsjednik Xi Jinping u srijedu je telefonski razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, izvijestila je državna televizija CCTV uoči najavljenog Trumpovog posjeta Kini u travnju te nedugo nakon razgovora Xija s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Bijela kuća zasad nije komentirala izvješće kineskih medija, a oni nisu objavili pojedinosti o sadržaju razgovora. Kremlj je pak priopćio da je unaprijed bio obaviješten o razgovoru čelnika SAD-a i Kine.

"Da, bili smo unaprijed upoznati s time", odgovorio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov agenciji Interfax na pitanje je li kineski predsjednik informirao Putina o planiranom razgovoru s Trumpom. Ranije u srijedu Moskva je potvrdila da je Putin prihvatio Xijev poziv za posjet Kini u prvoj polovici ove godine.

Xi i Trump posljednji su put telefonski razgovarali krajem studenoga, nakon čega je Trump istaknuo "iznimno snažne" odnose s Kinom.

Nakon višemjesečnih trgovinskih napetosti potaknutih prošlogodišnjim Trumpovim carinama, odnosi Washingtona i Pekinga stabilizirali su se nakon sastanka dvojice čelnika u listopadu u Južnoj Koreji, gdje je postignuto krhko trgovinsko primirje.